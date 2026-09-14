Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
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Fudbaler Daniel Nikolovski izgubio je život u 22. godini u teškoj saobraćajnoj nesreći.
Makedonski fudbaler Daniel Nikolovski, koji je igrao za Hrvatski Vitez Posedarje, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći u Makedoniji, kada se automobil kojim je upravljao sudario sa drugim autom. Nesreća se dogodila u petak uveče, a povređene su još tri osobe, koje su prevezene u bolnici.
Mladi vezista izgubio je život na licu mesta, Hitna pomoć je odmah došla, ali mogla je samo da konstatuje smrt.
Vitez Posedarje upustio je poslednji pozdrav na društvenim mrežama i emotivnim porukama se oprostio od talentovanog veziste.
"Juče smo primili tužnu vest. Teško je rečima opisati bol koju osećamo. Nosio si naš dres samo 6 meseci, a ušao si u naša srca kao da si celi život tu. Tvoj zarazni osmijeh, dobrota i poniznost je ono čega ćemo se sećati kroz život. Izražavamo iskreno saučešće porodici. Tvoj klub" poručili su u objavi hrvatski vitezovi.
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Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
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