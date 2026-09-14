Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

О.М.

14. 09. 2026. u 13:21

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SPREMILI smo vam veoma interesantan par za danas

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су данашњи предлози редакције Типа

JUAN MANUEL BAEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

16.00 Talaea El Gaiš - Smouha X-X  (3,50)

0.00 Banfild - Barakas X-X (3,80)

 

Ukupna kvota: 13,30

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