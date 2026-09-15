Tenis

Bruka i sramota! Zbog ove objave srpskom treneru hitno oduzeta licenca

М.П.

15. 09. 2026. u 11:20

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Samo pipni Hrvatsku i Ukrajinu i "pašće glava"!

Брука и срамота! Због ове објаве српском тренеру хитно одузета лиценца

Foto: Instagram/printscreen/vladimir_odobasic_


Naime, teniski trener Vladimir Odobašić trajno je izgubio licencu za rad nakon što je izazvao oštru reakciju javnosti svojim porukama na društvenim mrežama.

Odobašić je suspendovan zbog komentara na objavu ukrajinske teniserke Dajane Jastremske, kao i zbog pretnji upućenih Hrvatskoj, Nemačkoj i svim protivnicima ideje "Velike Srbije i Rusije".

Kao hitna reakcija na ponašanje koje ne priliči sportskom radniku, asocijacija GPTCA (Međunarodna asocijacija profesionalnih teniskih trenera), koja usko sarađuje sa ATP-om, zvanično mu je oduzela licencu za rad na Turu uz kratko saopštenje:

- Ovo članstvo je suspendovano i više nije važeće“.

Odobašić (45), rodom iz Sombora sa prebivalištem na Malti, posedovao je najvišu „A-Level” trenersku licencu od 2022. godine i ima više od dve decenije trenerskog iskustva, koje je ovim postupkom okončano.


 

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