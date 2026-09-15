Bruka i sramota! Zbog ove objave srpskom treneru hitno oduzeta licenca

Samo pipni Hrvatsku i Ukrajinu i "pašće glava"!

Foto: Instagram/printscreen/vladimir_odobasic_





Odobašić je suspendovan zbog komentara na objavu ukrajinske teniserke Dajane Jastremske, kao i zbog pretnji upućenih Hrvatskoj, Nemačkoj i svim protivnicima ideje "Velike Srbije i Rusije".

Kao hitna reakcija na ponašanje koje ne priliči sportskom radniku, asocijacija GPTCA (Međunarodna asocijacija profesionalnih teniskih trenera), koja usko sarađuje sa ATP-om, zvanično mu je oduzela licencu za rad na Turu uz kratko saopštenje:

- Ovo članstvo je suspendovano i više nije važeće“.

Odobašić (45), rodom iz Sombora sa prebivalištem na Malti, posedovao je najvišu „A-Level” trenersku licencu od 2022. godine i ima više od dve decenije trenerskog iskustva, koje je ovim postupkom okončano.





