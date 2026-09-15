Blokaderska mržnja kao radni zadatak

ZA ovih nekoliko dana izborne kampanje mnoge stvari postaju kristalno jasne, doduše samo za one neupućene. Od početka blokaderskih protesta jasno je bilo da blokaderi imaju podršku svih opozicionih stranaka. Sada kada su blokaderi izašli sa svojom trenutnom izbornom listom, doduše dve izborne liste , sve je apsolutno jasno.

Foto: Z. Jovanović

Dobili su blokaderi za svoje liste podršku svih živih članova DOSa, a poslednji se juče javio Vuk Drašković, da ih njegov SPO podržava ( iznenađenje je da ta stranka još uvek postoji ).

Svi oni članovi DOSa koji su primili ogroman novac za rušenje tadašnje države i rad na otcepljenju Crne Gore od državne zajednice i dalje se osećaju odgovornim prema svojim nalogodavcima i finansijerima od pre četvrt veka. Prisutna je kod njih i maksimalna poljuljana sujeta zbog izgubljenih izbora 2012.godine i silaska sa vlasti. Možemo svakog od tih lidera DOSa ponaosob analizirati i to drugom prilikom, ali sada treba obratiti pažnju na delovanje blokadera i nevladinih organizacija, koje ih takođe sa ogromnim novcem podržavaju.

Od početka ovih blokaderskih protesta, skoro dve godine, preko svih medija defiluju mnogi politički analitičari, manje ili više poznati, i manje ili više stručni.

Nije zapažen ni jedan stručnjak, sociolog, psiholog , pa i psihijatar, koji bi mogao na racionalan način, da objasni odakle kod blokadera tolika mržnja prema državi Srbiji i svim stubovima srpskog društva.

Svima je jasno da su blokaderi izuzetno plaćeni za posao koji obavljaju, a ne samo oni, jer preko nevladinih organizacija koji ih podržavaju, samo u ovom periodu ušlo je preko tri milijarde evra iz inostranstva, namenjenu rušenju Srbije. Svi smo mogli preko malih ekrana da vidimo kako blokaderi nabavljaju brojače novca, da bi na zauzetim fakultetima mogli da broje gotovinu koju dobijaju i međusobno dele.

Uvek je u srpskom narodu bilo izdajica i to kroz vekove, a neki su opevani i u narodnim pesmama, ali u ovolikom obimu i ostrašćenošću nije bilo nikada.

U suštini nema njih puno, i ubedljiva su manjina srpskog društva, ali su tako obučeni da stvaraju privid da su svuda prisutni.

Krenulo se i dalje u narativu borbe protiv aktuelne vlasti, a pogotovu njenog Predsednika Aleksandra Vučića, a u stvari to je samo dimna zavesa koja treba da prikrije rad na rušenju države, zaustavljanju njenog napredovanja u svim segmentima.

Da li je borba protiv vlasti to što se okupiraju fakulteti i srednje škole, i uništava školska godina, pale stranačke prostorije i to samo SNS, cepaju srpske zastave i povraća po njima. Dovodi se u pitanje teritorijalni integritet, napada i vređa vojska Srbije, a pogotovo Srpska Pravoslavna crkva i njen Patrijarh. Zalažu se da se prizna 14% okupirane državne teritorije, kao nezavisna država, i žele da Srbiju proglase genocidnom, zbog Srebrenice i još mnogo toga....

Da li gore pomenuti stručnjaci mogu da objasne da se tolika mržnja može kupiti????

Dobro znamo, da blokaderi imaju apsolutnu podršku iz Hrvatske svih njihovih medija, političara, logističku, pa i finansijsku. Isto tako iz Sarajeva, i Šiptara iz Prištine, a o već poznatim strukturama iz Britanije i Nemačke da ne govorimo.

Da li možemo sada da zamislimo ovakve blokadere u Hrvatskoj, koji se zalažu da se Istra vrati Italiji u čijem sastavu je i bila, da napadaju Katoličku crkvu, kao okoštalu i zastarelu instituciju, cepaju zastavu, traže da se svi proterani Srbi vrate u svoje domove, koje država Hrvatska treba da obnovi.....? Ovo sve važi za Sarajevo, Prištinu, a Nemci već imaju unutrašnjih političkih problema.

Poređenje ili komparacija zna da bude jako opasna stilska figura i dovede mnoge prosto do ludila.

Sve ovo treba imati na umu kada se krene na glasačko mesto, a i pre toga.

Još nešto pomenuti stručnjaci treba da objasne!

U Novom Sadu je održan blokaderski predizborni skup, na kojem je pored ostalih govorila profesorka sa pedagoškog fakulteta u Somboru, Ljubica Oparnica. Sa jedne strane, najzad su blokaderi izašli iz anonimnosti, jer se njihova govornica predstavila i govorila šta je govorila.

Način, gestikulacija, grimase ove govornice dok je izlagala što je imala isijavale su toliku mržnju i bes, da se svaki dobronamerni posmatrač morao zabrinuti za njeno zdravlje.

Poznato je u nauci, koja to proučava, a naročito u našoj pravoslavnoj veri, koja to stalno ističe, da mržnja razara onoga koji mrzi.

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