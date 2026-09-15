Fudbal

PUČE BRUKA USRED PRIŠTINE! Nezapamćena katastrofa lažne države Kosovo!

М.П.

15. 09. 2026. u 09:01 >> 09:04

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Ozbiljna kriza trese fudbalsku reprezentaciju lažne države Kosovo!

ПУЧЕ БРУКА УСРЕД ПРИШТИНЕ! Незапамћена катастрофа лажне државе Косово!

ARMEND NIMANI / AFP / Profimedia

Selektor Franko Foda suočio se sa nezapamćenim problemom, pošto je čak sedmorica ključnih fudbalera odbilo poziv za predstojeće mečeve u Ligi nacija. Razlog za ovaj radikalan potez je jasan – najveće zvezde tima su složne u odluci da neće igrati za nacionalni tim sve dok je Agim Ademi na čelu Fudbalskog saveza.

Prvi koji je javno povukao nogu i napustio ekipu jeste kapiten Amir Rahmani. Defanzivac Napolija je otvoreno poručio da na njega ne računaju dok god je Ademi predsednik.
Odmah nakon njega, usledio je stampedo otkazivanja. Istu poruku poslala su i ostala zvučna imena tamošnjeg fudbala: Edon Žegrova (Lil), Vedat Murići (Majorka), Milot Rašica (Bešiktaš), Arijanet Murić (Ipsvič), Florent Muslija (Frajburg)

Ime sedmog fudbalera koji se pridružio bojkotu još uvek nije zvanično objavljeno, ali se saznaje da je u pitanju takođe jedan od nosilaca igre. Da stvar bude gora po Savez, u medije su isplivali detalji da šestorica reprezentativaca razmatraju i objavljivanje kompromitujućih dokaza protiv aktuelnog rukovodstva.

Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia

 

Poruka pobunjenih fudbalera je više nego jasna, ali reakcija sa vrha izostaje. Agim Ademi trenutno ne pokazuje nameru da podnese ostavku radi spasa reprezentacije, što je dodatno produbilo jaz i potpuno narušilo atmosferu.

Pred selektorom Fodom je sada nemoguća misija. Pored potpunog raspada atmosfere, on u septembarskim i oktobarskim mečevima Lige nacija protiv Austrije, Izraela i Irske mora da izađe na teren bez svojih najboljih igrača, sa kojima u ovom sastavu objektivno nema šta da traži.


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