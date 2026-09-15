KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Nikola Jokić zabezeknuo Amere, sada je sve otkriveno

Svet košarke je na nogama, a navijači Denver Nagetsa proživljavaju prave košmarne dane!

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Mesecima se već šuška o sudbini najboljeg košarkaša planete, a strah da bi Nikola Jokić mogao da spakuje kofere i ode iz Kolorada dostigao je tačku ključanja. Razlog? Srbin ovog leta Nije potpisao novi ugovor, što je odmah upalilo sve alarme u NBA ligi!

Ipak, iza ove šokantne odluke krije se neverovatan poslovni potez koji menja sve. Ako srpski centar sačeka leto 2027. godine, pred njim će se naći istorijska ponuda – petogodišnji produžetak saradnje težak neverovatnih 359,5 miliona dolara! Čekanjem od samo godinu dana, Jokić će na svoj bankovni račun inkasirati dodatnih 80 miliona dolara!

Poznati kolumnista "Denver posta", Trojk Renk, smiruje usijane glave i tvrdi da uprava kluba nema razloga za paniku. On ističe da je u pitanju čista biznis strategija, a ne želja za begom iz franšize:

"Bez poverenja nema lojalnosti. Bez lojalnosti nema Nikole Jokića. A bez Jokića nema ni Denver Nagetsa! On je uvek bio otvoren i direktan, i zato Denver mora da mu veruje."

Ipak, duhovi su se uzburkali nakon bolnog ispadanja od Minesote, koje je pokazalo sve slabosti Denvera. Ekipa je delovala nemoćno, klupa je podbacila, a podbacio je i sam Jokić! Iako je tokom cele serije prosečno beležio 25,8 poena, 13,2 skoka i 9,5 asistencija, javnost je šokirana njegovim procentima šuta. Pogodio je jedva 44,6% šuteva iz igre, dok mu je šut za tri poena bio katastrofalan – ponižavajućih 19,4% uspešnosti.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Pred Denverom je sezona iz pakla i ogroman pritisak javnosti. Svaki loš rezultat pokrenuće lavinu teorija zavere na internetu. Analiziraće se svaki Nikolin pogled, vikanje na tajm-autu i gestikulacija, a dežurni kritičari će tvrditi da je to dokaz da želi da ide. Međutim, američki novinar podseća na jednu stvar – Srbin ne voli dramu, skandale i rijaliti:

- On je veličanstven, a ne zlonameran. On je Nikola, a ne Janis. On voli porodicu, konje, košarku i jednostavan život."

Denver iza sebe ima očajan prelazni rok. Nisu uspeli da dovedu Džejlena Brauna, propao je plan da privuku Lebrona Džejmsa, ostali su bez Pejtona Votsona, dok ih je dolazak Demara Derozana dodatno "ostario".

Stručnjaci predviđaju dva scenarija. Ako sve prođe idealno, Denver može do 52 pobede. Ali, ako kola krenu nizbrdo, Nagetsi padaju na svega 45 pobeda! To bi značilo totalni reset i katastrofu, a medijski pritisak i glasine o Jokićevom odlasku bi definitivno eksplodirali!