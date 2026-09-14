Svi su u čudu! Siner povukao potez koji niko nije očekivao!

Italijan nije bio na terenu od Vimbldona, koji je osvojio.

AP Photo/Brian Inganga

Italijanski teniser Janik Siner zadržao je tron ATP liste, ali mu se Saša Zverev iz Nemačke posle osvojene titule na US openu veoma približio.

Momak iz San Kandida nije izašao na teren otkako je osvojio Vimbldon u junu, ali posle toga je propustio celu američku turneju (Majami, Indijan Vels, Sinsinati i US open), zbog povrede i Zverev bi ozbiljno mogao da ga ugrozi do kraja godine.

Postoji scenario u kojem Zverev završava sezonu 2026. kao broj jedan, ali je Siner upravo doneo odluku koja bi to mogla da spreči. Janik je potvrdio da će učestvovati na turniru u Beču, koji počinje krajem oktobra, gde brani 500 bodova. To znači da prvi reket sveta ne želi da izgubi više nijedan poen zbog povrede kolena i spreman je da odbrani tron.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Siner trenutno ima 11.500 poena, dok je Zverev na 9.690. Ono što može biti problem za Italijana jeste da će braniti veliki broj bodova - titule na turnirima u Pekingu, Beču, Parizu i Završnom ATP finalu, dok je u Šangaju stigao do trećeg kola kada se povukao zbog grčeva.

To je ukupno 3.000 ATP bodova, dok Nemac, koji trenutno ima 9.690 bodova, brani svega 1.080. U svakom slučaju, predstoji veoma uzbudljiv završetak sezone, jer se pored Sinera i Alkaraza, u trku za najboljeg uključio i Aleksander Zverev.

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