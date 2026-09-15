SPAJIĆEV TVIT-PUCANJ U PRAZNO: Bez reagovanja posle upozorenja premijera Crne Gore na hibridne pretnje iz regiona

PREDSEDNIK Vlade Crne Gore Milojko Spajić još nije zakazao sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, iako je 27. avgusta upozorio javnost na navodne hibridne pretnje i destabilizaciju države. On je na mreži Iks objavio da nadležne službe imaju operativne informacije o hibridnom delovanju zvaničnika iz najmanje dve države regiona.

V.K.

Zbog tih tvrdnji, predsednik države Jakov Milatović sazvao je hitnu sednicu Saveta za odbranu i bezbednost za 31. avgust, ali je ona odložena jer iz Kabineta premijera poručeno je da prvo treba održati sednicu Veća za nacionalnu bezbednost kojim predsedava Spajić. Iako je prošlo više sedmica od premijerovog upozorenja, sednica Veća i dalje nije zakazana, što je izazvalo kritike opozicije i ocene o neodgovornosti.

-Spajiću, prestani da glumiš državnika i da plašiš narod hibridnim napadima iz dve susedne države dok ti nisu u stanju da za 19 dana sazoveš sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, niti da jvnosti daš makar jedno konretno obrazloženje. Tvoj tvit od 27.avgusta nije bio čin odgovornosti, nego jeftina predstava - poručio je nekadašnji član skupštinskog Odora za bezbednost i odbranu Nebojša Medojević.

SPINOVANjE Član parlamentarnog Odbora za bezbednost i odbranu Vladislav Bojović (DNP) ocenio je da navodi Spajića neodoljivo podsećaju na bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića „i na period kada su se tražili spoljni i unutrašnji neprijtelji“. -Ako predstavnici ove vlasti na čelu sa premijerom imaju saznanja da neko radi protiv države odmah treba da ga procesuiraju i uhapse, a ne da preko svojih medija prave spinove i licitacije, kazao je Bojović.

On dodaje da ako premijer ima ozbiljne bezbednosne operativne informacije da zvaničnici dve države iz regiona, uz podršku unutrašnjih političkih aktera i dela medija rade na destabilizaciji Crne Gore i njenog evropskog puta, onda je dužan da odmah sazove sednicu Veća i predloži mere i da građanim kaže imena, činjenice i dokaze.

-Umesto toga on 19 dana ćuti. Predsednik Milatović je bar sazvao sastanak šefova bezbednosnog sektora, a on kao predsednik Vlade i ključna figura u tom sistemu nije uradio ništa! To nije vođenje države, to je izbegavanje odgovornosti. Najveća hibridna pretnja Crnoj Gori nisu susedi već Milojko Spajić. On je čovek na čijem se političkom usponu i odlukama jasno vidi netransparentan uticaj Mila Đukanovića i drugih centara moći iz inostranstva. Dok je bio ministar finansija i dok je sada premijer, isti obrasci se ponavljaju –netransparentna zaduživanja, provizije, politički dilovi iza leđa institucija, kadrovi koji dolaze iz starih mreža. To nije slučajnost. To je nastavak uticaja koji se samo preobukao - tvrdi Medojević.

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Medojević je rekao da umesto da se Spajić bori protiv korupcije koja je godinama gutala državu, „on koristi priču o hibridnim napadima da bi skrenuo pažnju sa sopstvenih slabosti i sa pitanja ko zapravo vuče konce“.

-Građani imaaju pravo da znaju –ko mu daje instrukcije, koje strane službe i koje strane strukture i dalje imaju pristup odlukama Vlade, i zašto Veće za nacionalnu bezbednost nije zasedalo čim je izašao sa takvom optužbom. Ako su pretnje stvarne neka ih dokaže, a ne na Iksu. Ako nisu, neka prestane da zloupotrebljava bezbednosni diskurs radi političkog preživljavanja. Crna Gora neće u EU ako njen premijer bude najveći izvor nestabilnosti i netransparentnosti - uveren je Medojević.