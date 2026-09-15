US Open kaznio Arinu Sabalenku

Problem je ponašanje tokom finala

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Yuki Iwamura

Beloruska teniserka Arina Sabalenka kažnjena je sa 7.500 dolara zbog nedoličnog ponašanja tokom i nakon finalnog meča na US Openu, preneo je poznati teniski novinar Mihal Samulski.

Sabalenka nije uspela da obuzda emocije u meču za titulu u kojem je poražena od predstavnice Kazahstana Elene Ribakine sa 1:2 u setovima (4:6, 7:5, 2:6).

Incidenti su počeli već na samom startu duela kada je Beloruskinja u besu ispucala lopticu ka tribinama, da bi nešto kasnije još jednim nekontrolisanim udarcem za dlaku promašila kamermana smeštenog iza osnovne linije.

Potpuni slom usledio je po završetku meča. Nakon što je sela na klupu, vidno frustrirana Sabalenka je u nekoliko navrata udarila i polomila reket o teren. Kada joj je kamerman prišao kako bi snimio njenu reakciju, Beloruskinja ga je brutalno ispsovala na engleskom jeziku i ljutito zahtevala da je ostavi na miru.

Ovim porazom prekinut je njen šampionski niz u Njujorku. Sabalenka je osvajala US Open dve godine zaredom, a ovo joj je bio prvi poraz na poslednjem Grend slemu u sezoni još od 2023. godine.