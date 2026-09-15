Politika

"USPELI SMO!" Predsednik saopštio: Finale Lige Evrope 2029. igraće se na novoizgrađenom nacionalnom stadionu u Beogradu (VIDEO)

В.Н.

15. 09. 2026. u 11:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i saopštio važne vesti za našu zemlju.

УСПЕЛИ СМО! Председник саопштио: Финале Лиге Европе 2029. играће се на новоизграђеном националном стадиону у Београду (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instgram/buducnostsrbijeav

- Velika vest iz #UEFA! Srbija dobila organizaciju finala Lige Evrope za 2029. godinu. Igraće se na novoizgrađenom nacionalnom stadionu u našem gradu. Hvala na poverenju i živela Srbija! - naveo je predsednik u opisu videa.

- 2027. godine Ekspo, a 2029. velika vest za Srbiju, dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu. Finale Lige Evrope u fudbalu igra se nacionalnom stadionu u Surčinu. Čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu. Čestitam svim našim navijačima i eto prilike za naše klubove da pokušaju da te godine dođu do same završnice Lige Evrope, posle finala Lige Šampiona, dakle najprestižnije utakmice i najprestižnija takmičenja na Starom kontinentu. Uspeli smo, veruju u nas i UEFA i znaju da ćemo da završimo stadion i mnogo sam srećan, Srbija nastavlja da pobeđuje - kazao je predsednik.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Blokaderska mržnja kao radni zadatak
Politika

0 0

Blokaderska mržnja kao radni zadatak

ZA ovih nekoliko dana izborne kampanje mnoge stvari postaju kristalno jasne, doduše samo za one neupućene. Od početka blokaderskih protesta jasno je bilo da blokaderi imaju podršku svih opozicionih stranaka. Sada kada su blokaderi izašli sa svojom trenutnom izbornom listom, doduše dve izborne liste , sve je apsolutno jasno.

15. 09. 2026. u 09:54

Politika
Tenis
Fudbal
Nije nas briga za fer-plej, odj**i! Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva

"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva