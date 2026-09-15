"USPELI SMO!" Predsednik saopštio: Finale Lige Evrope 2029. igraće se na novoizgrađenom nacionalnom stadionu u Beogradu (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i saopštio važne vesti za našu zemlju.
- Velika vest iz #UEFA! Srbija dobila organizaciju finala Lige Evrope za 2029. godinu. Igraće se na novoizgrađenom nacionalnom stadionu u našem gradu. Hvala na poverenju i živela Srbija! - naveo je predsednik u opisu videa.
- 2027. godine Ekspo, a 2029. velika vest za Srbiju, dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu. Finale Lige Evrope u fudbalu igra se nacionalnom stadionu u Surčinu. Čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu. Čestitam svim našim navijačima i eto prilike za naše klubove da pokušaju da te godine dođu do same završnice Lige Evrope, posle finala Lige Šampiona, dakle najprestižnije utakmice i najprestižnija takmičenja na Starom kontinentu. Uspeli smo, veruju u nas i UEFA i znaju da ćemo da završimo stadion i mnogo sam srećan, Srbija nastavlja da pobeđuje - kazao je predsednik.
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