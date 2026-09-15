PUNJENI KROMPIR: Obožavanje u svakom zalogaju
Punjeni krompir je jedno od onih jela kojima se uvek rado vraćamo. Krompir, kačkavalj, šunka, paprika i jaja čine sočan i ukusan nadev, a sve zajedno iz rerne izlazi mirisno, zapečeno i neodoljivo.
Sastojci:
- 5 većih krompira
- 300 gr kačkavalja
- 200 gr šunke
- 1 veća crvena paprika
- 2 jajeta
- ulje
- začini po ukusu
Priprema:
Krompire dobro oprati, pa svaki preseći na polovine. Poređati ih na pleh, poprskati sa malo ulja i staviti u zagrejanu rernu na 200 stepeni, oko 40 minuta.
Kada krompir omekša, izvaditi ga iz rerne i pažljivo izdubiti sredinu, ostavljajući dovoljno krompira uz koru da polovine ostanu čvrste.
Šunku iseći na sitne kockice, kao i crvenu papriku, a kačkavalj izrendati. Jaja umutiti. Sve sastojke pomešati, dodati deo izdubljenog krompira i začiniti po ukusu.
Pripremljenim nadevom napuniti polovine krompira, pa ih vratiti u rernu. Peći još oko 30 minuta, odnosno dok se fil lepo ne zapeče, a kačkavalj ne dobije zlatnu boju.
Prijatno!
Preporučujemo
PILETINA U KREMASTOM SOSU OD ŠAMPINjONA: Ručak koji svi vole
11. 09. 2026. u 14:00
ČIZKEJK SA ORASIMA: Neobična poslastica koja osvaja na prvi zalogaj
10. 09. 2026. u 11:00
GLAZIRANA ŠARGAREPA: jednostavan prilog koji osvaja
09. 09. 2026. u 15:00
TRAKASTA SALATA: Šarena zimnica koja se obožava
09. 09. 2026. u 12:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)