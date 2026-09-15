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PUNJENI KROMPIR: Obožavanje u svakom zalogaju

Milena Tomasevic

15. 09. 2026. u 12:00

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Punjeni krompir je jedno od onih jela kojima se uvek rado vraćamo. Krompir, kačkavalj, šunka, paprika i jaja čine sočan i ukusan nadev, a sve zajedno iz rerne izlazi mirisno, zapečeno i neodoljivo.

ПУЊЕНИ КРОМПИР: Обожавање у сваком залогају

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 5 većih krompira
  • 300 gr kačkavalja
  • 200 gr šunke
  • 1 veća crvena paprika
  • 2 jajeta
  • ulje
  • začini po ukusu

Priprema:

Krompire dobro oprati, pa svaki preseći na polovine. Poređati ih na pleh, poprskati sa malo ulja i staviti u zagrejanu rernu na 200 stepeni, oko 40 minuta.

Kada krompir omekša, izvaditi ga iz rerne i pažljivo izdubiti sredinu, ostavljajući dovoljno krompira uz koru da polovine ostanu čvrste.

Šunku iseći na sitne kockice, kao i crvenu papriku, a kačkavalj izrendati. Jaja umutiti. Sve sastojke pomešati, dodati deo izdubljenog krompira i začiniti po ukusu.

Pripremljenim nadevom napuniti polovine krompira, pa ih vratiti u rernu. Peći još oko 30 minuta, odnosno dok se fil lepo ne zapeče, a kačkavalj ne dobije zlatnu boju.

Prijatno!

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