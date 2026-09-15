Milijaš o Dekiju Stankoviću: To nije bilo prijatno nikome, a što se tiče Saše Ilića...
Osvrnuo se trener TSC-a na zvižduke navijača Zvezde tokom Plzenja
Nekadašnji kapiten i jedan od omiljenih fudbalera Crvene zvezde u ovom veku, Nenad Milijaš, otvoreno je govorio o bolnom evropskom porazu od Viktorije iz Plzenja, ali i o večitoj temi – odnosu navijača prema klupskim ikonama, povukavši paralelu između Dejana Stankovića i Saše Ilića.
Gostujući u podkastu "Superindirektno", Milijaš je odgovorio na pitanje o tome zbog čega je Dejan Stanković sa „Marakane“ ispraćen zvižducima nakon neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok s druge strane pristalice Partizana bezrezervno čuvaju i podržavaju Sašu Ilića, čak i u trenucima kada se klub iz Humske nalazi u velikoj krizi.
- Zvezdina publika ima ogromna očekivanja. Deki je legenda kluba, baš kao što je i Sale Ilić legenda Partizana. Kod Stankovića je u tom trenutku pritisak kulminirao posle utakmice u kojoj se očekivao plasman u Ligu šampiona, a dogodilo se ispadanje. Publika je reagovala onako kako je reagovala, i to sigurno nije bilo prijatno ni njemu, niti bilo kome ko voli Zvezdu – istakao je Milijaš, a potom se osvrnuo na status svog velikog rivala sa terena i privatnog prijatelja:
– Što se tiče Saleta, on je moj veliki prijatelj. Ima neverovatnu podršku navijača Partizana i smatram da je to apsolutno zaslužio svime što je dao tom klubu kroz decenije. To je pravi primer kako klub i navijači treba da stoje iza svojih legendi.
Milijaš se tokom razgovora dotakao i nikada prežaljenog dvomeča protiv Viktorije iz Plzenja, pokušavši da objasni neshvatljiv pad ekipe nakon ubedljivog trijumfa u prvom susretu.
– Imali smo perfektan rezultat iz prve utakmice, vodili smo sa 3:0. Možda sama igra nije bila za tako ubedljivu pobedu, ali rezultat je bio taj i svi smo bili potpuno mirni, uvereni da prolazimo dalje. Ni revanš nije mogao bolje da počne po nas – gubiš sa 1:0 već u 15. minutu, što je u takvim okolnostima ponekad i bolje nego da je 0:0, jer znaš da moraš da se trgneš. Međutim, posle toga je usledio kolaps: loša igra, loša energija, sve se raspalo – priseća se bivši vezista crveno-belih.
Kako kaže, takve fudbalske havarije je teško racionalno objasniti:
– Jednostavno se desi takav dan. Mislim da to ne može da objasni nijedan igrač, niti jedan trener. Možemo sada da svaljujemo krivicu na koga hoćemo, ali u tom trenutku, na samom terenu, ekipa je ušla u blokadu iz koje nije mogla da izađe. Nažalost, to nam se desilo u najgorem mogućem momentu – zaključio je Milijaš.
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