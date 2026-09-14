SVI PUTEVI VODE U SAMARKAND: Najbolji šahisti sveta stižu na Olimpijadu, Srbija može do medalje?

Najbolji šahisti sveta okupiće se u Samarkandu, gde će od 15. do 27. septembra biti održana 46. FIDE Šahovska olimpijada.

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Olimpijada će imati dve konkurencije – otvorenu i žensku. U obe sekcije igraće se 11 kola po švajcarskom sistemu, a reprezentacije će činiti četiri igrača i jedna rezerva. Mečevi će se igrati na četiri table.

Prvo kolo zakazano je za 16. septembar, a igraće se svakog dana do 21. septembra. Posle dana pauze, 22. septembra, takmičenje se nastavlja 23. septembra i traje do završnog kola 27. septembra.

Svaki meč nosi dva boda za pobedu, jedan za remi i nula za poraz, a ekipa sa najviše meč-bodova na kraju takmičenja postaje olimpijski šampion u svojoj konkurenciji. Za pobednika otvorene sekcije namenjen je Kup Hamilton-Rasel, dok će najbolja ženska ekipa osvojiti Kup Vere Menčik. Dodeljuje se i trofej None Gaprindašvili za najbolji ukupni učinak federacije u obe konkurencije.

Srbija će u Samarkandu imati predstavnike u obe konkurencije. U otvorenoj sekciji nastupiće Aleksej Sarana, Velimir Ivić, Aleksandar Inđić, Aleksander Predke i Bojan Maksimović.

Sarana je najbolje rangirani srpski šahista sa rejtingom 2666, dok Ivić ima 2601. Inđić i Predke su na 2598, a Maksimović na 2534.

Na prošloj olimpijadi u budimpešti naš open tim završio je kao peti, a uz malo sreće nadamo se da se iz Uzbekistana ovaj put vratimo i sa medaljom.

U ženskoj konkurenciji Srbiju će predstavljati Teodora Injac, Alina Bivol, Elif Mehmed, Jovana Srdanović i Sofija Pogorelskih. Injac ima rejting 2406, Bivol 2345, Mehmed 2316, Srdanović 2298, a Pogorelskih 2244.

Olimpijada u Samarkandu biće završena 27. septembra, kada je pored poslednjeg, 11. kola, predviđena i završna ceremonija.