GOTOVO JE! NBA zvezda stigla kod Darka Rajakovića

Duga letnja saga je konačno završena!

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Kavaj Lenard je ponovo igrač Toronto Reptorsa, što znači da će srpski stručnjak Darko Rajaković u novoj sezoni imati na raspolaganju jednu od najvećih superzvezda današnjice

Razmena između Toronta i Los Anđeles Klipersa zvanično je potvrđena nakon što je NBA liga završila višemesečnu istragu protiv Klipersa zbog kršenja selari kapa, što je rezultiralo najstrožom kaznom u istoriji lige. Sve je ozvaničeno kada je vlasnik Klipersa Stiv Balmer preuzeo punu odgovornost za skandal.

Kawhi Leonard is back. #WeTheNorth https://t.co/Rja9av2UYT — Toronto Raptors (@Raptors) September 15, 2026

Toronto je morao da pošalje ogroman paket u Kaliforniju kako bi vratio svog bivšeg šampiona: U Toronto stiže: Kavaj Lenard. U Kliperse odlaze: Brendon Ingram (aktuelni Ol-star igrač), Grejdi Dik (mladi talenat), dva nezaštićena pika prve runde (2031. i 2033.), zamena pikova prve runde (2027.), dva buduća pika druge runde (2030. i 2033.)

Lenard se vraća na mesto uspeha gde je u sezoni 2018/19 odigrao istorijsku epizodu, proveo samo jednu godinu u Torontu i doneo franšizi prvu i jedinu NBA titulu u istoriji, uzevši MVP priznanje u finalu.

U Kanadu stiže nakon brutalne sezone u kojoj je beležio rekord karijere od 27,9 poena po meču, pa će sa aktuelnim liderom tima Skotijem Barnsom činiti jedan od najstrašnijih tandema lige i pogurati Rajakovićev tim direktno u borbu za sam vrh.

Upravni odbor Reptorsa oglasio se zvaničnim saopštenjem u kojem ne krije oduševljenje zbog povratka svog heroja, ističući da Lenard u potpunosti oličava šampionski mentalitet koji ovaj tim želi da izgradi pod vođstvom srpskog trenera.



