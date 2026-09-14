PROPAST AMERIKA I AUSTRALIJE: Šta se desilo sa nekadašnjim teniskim velesilama?
Muška teniska scena već godinama pripada Evropi, a trijumf Aleksandra Zvereva na US openu samo je produžio neverovatan niz.
Teniser sa nemačkim pasošem je u Njujorku savladao Amerikanca Bena Šeltona i osvojio svoj drugi grend slem u sezoni, pa su sva četiri najveća turnira i u 2026. godini pripala Evropljanima.
Pre Zvereva, titule su osvajali Karlos Alkaraz i Janik Siner, čime je evropska dominacija dobila još jednu potvrdu. Amerikanci tako i dalje čekaju muškog grend slem šampiona još od Endija Rodika i njegovog trijumfa na US openu 2003. godine.
Ukupno, čak 88 od poslednjih 89 muških grend slemova osvojili su teniseri iz Evrope. Jedini izuzetak bio je Huan Martin del Potro, koji je 2009. godine osvojio US open.
Ako se pogleda početak 21. veka, slika je bila znatno drugačija. Tada su među šampionima bili Amerikanci Pit Sampras, Andre Agasi i Endi Rodik, Australijanac Lejton Hjuit, Brazilac Gustavo Kuerten, Argentinac Gaston Gaudio.
Posle Del Potrovog trijumfa, međutim, usledila je serija od čak 67 uzastopnih grend slem titula koje su pripale Evropljanima. Treba dodati da Vimbldon 2020. nije održan, a kakvi su tada bili trendovi malo je verovatno da bi neko sprečio Đokovića da ga osvoji treći uzastopni put.
Američki tenis je ove godine dobio novu veliku priliku. Posle Frensisa Tijafoa, koji 2024. nije uspeo da stigne do titule izgubivši od sinera u finalu, Šelton je napravio korak dalje i prvi put u karijeri stigao do grend slem finala. Pritom je u četvrtfinalu eliminisao branioca titule Alkarasa, a potom savladao i Tijafoa u američkom polufinalu.
Ipak, poslednja prepreka bila je prevelika. Zverev je slavio u četiri seta i obezbedio da i 2026. godina bude potpuno evropska, dok je Šelton ostao još jedan američki teniser koji nije uspeo da vrati muški grend slem trofej u Sjedinjene Američke Države.
Još upečatljiviji je podatak da prošle godine nijedno grend slem finale nije imalo tenisera van Evrope, kao ni 2023. Zapravo je posle Del Potrovog finala 2009. godine bilo samo još nekoliko neevropskih tenisera u finalu - Argentinac još jednom kada je izgubio od Novaka, Kei Nišikori, Miloš Raonić, dva puta Južnoafrikanac Anderson, Nik Kirjos i pomenuta dva Amerikanca.
Taj trend se nastavlja, a nekadašnja borba Evrope, Amerike i Australije za vrh svetskog tenisa danas deluje kao daleka prošlost.
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