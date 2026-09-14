Politika

TAČNO U 18.30 SATI: Vučić u Nacionalnom dnevniku govori o svim aktuelnim temama

В. Н.

14. 09. 2026. u 08:39

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić biće večeras gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink u 18.30 časova.

ТАЧНО У 18.30 САТИ: Вучић у Националном дневнику говори о свим актуелним темама

Foto: Printskrin/Tanjug

Predsednik Vučić govoriće o svim aktuelnim temama.

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