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Kladionice priznale grešku - kvota je u vrtoglavom padu

Olja Mrkić

14. 09. 2026. u 13:54

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Nekadašnji šampion Evrope izraziti favoritu u meču Superlige.

Кладионице признале грешку - квота је у вртоглавом паду

VLAD BEREHOLSCHI / imago sportfotodienst / Profimedia

Serija nešto lošijih rezultata Steaue, kao i relativno dobra forma gostiju naterali su kladionice da podignu kvotu na keca iznad realne, ali kako vreme odmiče tako je pobeda domaćina u duelu sa Petrolulom sve niža.

Snaćna reakcija "crveno-plavih" usledila je u kupu kada je sa "petardom" ispraćen Arđes, iako je usledio i poraz u gradskom derbiju protiv Dinama, sa igračem manje.

Petrolul nije pobedio na terenu današnjeg rivala od aprila 2015. godine. To je ujedno i poslednja pobeda Petrolula uopšte nad nekadašnjom Steauom - 12 utakmica su bez trijumfa, a proletos je glatko izgubio sa 3:1 postigavši počasni pogodak u poslednjim trenucima utakmice.

NAŠ TIP: 1 (1,40)

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