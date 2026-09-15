VUČIĆ RAZGOVARAO SA EMANUELOM ŽIOFREOM: Predsednik otkrio detalje važnog susreta (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove Emanuelom Žiofreom.
- Dobar razgovor sa Emanuelom Žiofreom o odnosima Srbije i Evropske unije, našem evropskom putu, dijalogu Beograda i Prištine i pitanjima od značaja za dalji napredak zemlje.
Razgovarali smo o koracima koji su pred Srbijom, nastavku reformi, ekonomskom razvoju i saradnji sa Evropskom unijom, koja ostaje naš najvažniji trgovinski i investicioni partner.
Zahvalio sam Emanuelu Žiofreu na dobroj saradnji koju smo imali tokom njegovog mandata u Beogradu, kao i na podršci i pomoći koju je pružao Srbiji na njenom evropskom putu. Nastavljamo dijalog i zajednički rad na svemu što može da ubrza naš napredak ka članstvu u Evropskoj uniji i donese konkretne rezultate našim građanima - naveo je predsednik na Instagramu posle sastanka.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Evo koliki je prosek godina tzv. studentske liste, a koliki "Ujedinjene Srbije"
15. 09. 2026. u 08:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)