Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA EMANUELOM ŽIOFREOM: Predsednik otkrio detalje važnog susreta (FOTO)

В.Н.

15. 09. 2026. u 10:39

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove Emanuelom Žiofreom.

ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ЕМАНУЕЛОМ ЖИОФРЕОМ: Председник открио детаље важног сусрета (ФОТО)

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Dobar razgovor sa Emanuelom Žiofreom o odnosima Srbije i Evropske unije, našem evropskom putu, dijalogu Beograda i Prištine i pitanjima od značaja za dalji napredak zemlje.

Razgovarali smo o koracima koji su pred Srbijom, nastavku reformi, ekonomskom razvoju i saradnji sa Evropskom unijom, koja ostaje naš najvažniji trgovinski i investicioni partner.

Zahvalio sam Emanuelu Žiofreu na dobroj saradnji koju smo imali tokom njegovog mandata u Beogradu, kao i na podršci i pomoći koju je pružao Srbiji na njenom evropskom putu. Nastavljamo dijalog i zajednički rad na svemu što može da ubrza naš napredak ka članstvu u Evropskoj uniji i donese konkretne rezultate našim građanima - naveo je predsednik na Instagramu posle sastanka.

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