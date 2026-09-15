Debakl Srbije usred Beograda o kome se priča: "Najteža noć u mojoj karijeri"

Nekadašnji selektor košarkaša Srbije Igor Kokoškov prisetio se jednog od najtežih poraza reprezentacije u poslednjih deset godina.

PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia

Uprkos nedavnoj pobedi nad Italijanima (76:64) u drugom krugu kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine u Kataru, košarkašima Srbije uopšte ne leži selekcija "azura". Pre te utakmice odigrane u Pezaru poslednjeg dana avgusta ove godine, "orlovi" su na prethodnih pet mečeva izgubili četiri puta od Italije.

Posebno se pamte dva poraza - u kvalifikacijama za Olimpijske igre 2021. godine i u osmini finala Evrobasketa 2022.

Srbiju je te 2021. godine predvodio trener sa NBA iskustvom i prvi srpski stručnjak koji je seo na klupu nekog od klubova u najjačoj ligi sveta, Igor Kokoškov. Imala je nacija velika očekivanja od te generacije, ali je san o medalji u Tokiju prekinut već i pre početka Igara.

Poraza od "azura" u punom "Pioniru" prisetio se tadašnji selektor, koji je u razgovoru za podkast "X&O’s Čet", između ostalog, govorio o bolnoj temi i izgubljenog meča koji još uvek boli.

- To je bila najduža noć u mojoj karijeri. O toj utakmici mogu da napišem roman. Mislim da snosimo zajedničku odgovornost, ali recimo da srpski mediji možda nisu bili korektni u smislu da objektivno sagledaju probleme koje smo imali. Možda nisu bili ni dovoljno informisani, ali mi definitivno nismo imali medijski “krizni štab” koji bi “pokrio” igrače, tim, trenera i tako dalje - istakao je nekadašnji strateg Finiks Sansa i dodao:

- Izgubila se utakmica koja je emotivna za sve nas. Ja nikada, ni tada ni u svojoj karijeri, ne bih uradio dve stvari: ne bih okrnjio kredibilitet organizacije za koju radim, odnosno iznosio prljav veš o organizaciji, i o igračima. Mislim da je to stvar profesionalizma i korektnosti.

Na početku kvalifikacionog turnira u Beogradu "orlovi" su ubedljivo savladali Portoriko, ali dalje nisu mogli.

- Ono što mogu da podelim jeste to da smo mi prošli te kvalifikacije koje su uvek teške, još je to bilo i vreme pandemije, u tom momentu sam vodio i Fenerbahče. Došlo je leto, turnir koji je bio u Beogradu, velika je to stvar bila. Međutim, mi smo taj turnir odigrali ne sa nedovoljno, nego sa nula treninga.

Ističe Kokoškov da je Srbiji nedostajalo nekoliko igrača.

- Na kom nivou ti možeš da odigraš tako važnu utakmicu gde je i emotivan stres, i to što igraš kod kuće može da udara protiv tebe? Ja ne znam koliko su se Italijani spremali, imali su pun roster. Mi smo, da prođete kroz listu igrača koji su nam falili, mogli da napravimo još jedan tim.

Tim Srbije tada su činili: Teodosić, Micić, Avramović, Kalinić, Dobrić, Anđušić, Bjelica, Milosavljević, Davidovac, Petrušev i Marjanović.

- I od ovih momaka koji su se odazvali, kojima sam zahvalan što su se pojavili, mi smo imali nula timskih treninga zajedno. Odlazimo na utakmicu u kojoj kažemo “Daj samo da nas malo Bog pogleda, da malo sreće imamo i da na neki šmek dobijemo utakmicu”. I onda bismo imali nekih 20 dana da se malo resetujemo, zaličimo na tim i odemo na Olimpijadu.

Još jednom je naglasio Kokoškov koliko mu je teško pao taj poraz.

- Mislim da je ta utakmica najduža u mojoj karijeri. Mogu da napravim roman od nje. Da je to tako bilo moguće, onda bismo se samo pojavili i rekli kad je utakmica i igramo. Nikada nam se u karijeri nije desilo da odigramo tako važnu utakmicu sa nijednim timskim treningom. I onda vodiš utakmicu i naravno tvoja kontrola je vrlo mala - poručio je bivši selektor Srbije i dodao za kraj:

- Naravno, velika je žal. Jedna utakmica je velika stvar, Olimpijada je velika stvar. Nema mnogo toga što sam mogao da uradim drugačije. Eto, ako bih mogao da napravim još neki trening pre toga - zaključio je Kokoškov.