Rodri otkrio zbog čega je odbio Real Madrid i otišao u Barselonu
Španski fudbalski reprezentativac Rodri izjavio je danas da su ga trener Barselone Hansi Flik i sportski direktor Deko ubedili da igračku karijeru nastavi u katalonskom klubu.
Rodri (30) je 18. avgusta prešao iz Mančester sitija u Barselonu, a sa katalonskim klubom je potpisao četvorogodišnji ugovor. Rodri je u Mančester siti došao 2019. godine iz Atletiko Madrida.
"To je bio proces, a ne odluka doneta preko noći. Prvo, morate da shvatite da je vaše vreme tamo došlo do kraja i da možda želite novi izazov. Od tog trenutka, kada se pojavila prilika u Barseloni, shvatio sam da je to najbolja stvar za mene iz mnogo razloga. Moram da zahvalim Sitiju na svemu što su mi pružili. U Sitiju sam proveo sedam nezaboravnih godina, i lično i profesionalno. Kada se pojavila mogućnost da se pridružim Barseloni, shvatio sam da je to najbolji potez za mene iz više razloga", rekao je Rodri za Mundo deportivo.
"Uvek sam svoje odluke zasnivao na sportskim razlozima, na tome gde ću moći da pobeđujem, budem srećan i, pre svega, napredujem kao igrač. Zato sam izabrao Barselonu, kao i zbog generacije igrača koju imaju i onoga što Flik tamo gradi. Na kraju su me Deko i Flik, kao ljudi na vrhu organizacije, ubedili da dođem u Barselonu", dodao je Rodri.
On je potom objasnio zašto je odbio ponudu madridskog Reala.
"Morao sam da razmotrim mnogo stvari i donesem tako važnu odluku između dva najbolja kluba na svetu. Na kraju sam odluku doneo na osnovu sportskih razloga - onoga što je u meni probudilo nešto više entuzijazma i procene gde mogu da osvajam trofeje i dodatno napredujem kao igrač. Uopšte to nije bila laka odluka, nije bilo lako reći ne Realu, pogotovo zato što su se prema meni ponašali izuzetno dobro. Na kraju su me Flik i Deko ubedili da pređem u Barselonu", istakao je novi fudbaler Barselone.
Rodri je priznao da je razgovarao sa trenerom Reala Žozeom Murinjom.
"On mi je rekao da želi da se priključim Realu, pričao je o tome šta mogu da donesem timu. Kada sam doneo odluku, pozvao sam ga i zahvalio na interesovanju i načinu na koji se ophodio prema meni. Mislim da je on sjajan trener", rekao je Rodri.
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