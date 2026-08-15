Tip fudbal

JURIMO HET TRIK! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcija Tipa

В.М.

15. 08. 2026. u 07:30

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

ЈУРИМО ХЕТ ТРИК! Ево данашњег 3+ тикета редакција Типа

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.

3+ TIKET ZA SUBOTU

16.00 Brine - Mos UG 3+ (1.40)

20.30 Kajzerslautern - Karlsrue UG 3+ (1.53)
21.00 Čukarički - OFK Beograd UG 3+ (1.90)

 Ukupna kvota: 4.07

 

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