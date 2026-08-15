JURIMO HET TRIK! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcija Tipa
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.
3+ TIKET ZA SUBOTU
16.00 Brine - Mos UG 3+ (1.40)
21.00 Čukarički - OFK Beograd UG 3+ (1.90)
Ukupna kvota: 4.07
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