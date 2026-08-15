NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
20.00 Ekselsior - PSV 2 (1.63)
21.30 Rio Ave - Porto 2&2-6 (1.72)
Ukupna kvota: 4.07
Danas verujemo u favorite iz tri različite lige, očekujemo rutinske pobede od njih, a uz Porto dodajemo golove kako bi pojačali kvotu.
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