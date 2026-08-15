NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

SJEDINjENE DRŽAVE preispituju ne samo obim svog vojnog prisustva u Evropi već i ponašanje evropskih saveznika. Dokument koji je Vašington uputio članicama NATO-a otvara pitanja političke podrške američkim potezima, pristupa vojnim bazama, izdvajanja za odbranu i kupovine američkog naoružanja, što je među pojedinim saveznicima izazvalo bojazan da se budući američki bezbednosni angažman sve neposrednije povezuje sa stepenom usklađenosti sa politikom Bele kuće.