Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

15. 08. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

Tanjug/AP Photo/Luis Vieira

Subota

20.00 Ekselsior - PSV 2 (1.63)

20.30 Genčlerbirligi - Fenerbahče 2 (1.45)
21.30 Rio Ave - Porto 2&2-6 (1.72)

Ukupna kvota: 4.07

Danas verujemo u favorite iz tri različite lige, očekujemo rutinske pobede od njih, a uz Porto dodajemo golove kako bi pojačali kvotu.

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