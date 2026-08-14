Politika

MUP O PROTESTU U VALJEVU: Nasilje blokadera na delu, reagovala policija

В.Н.

14. 08. 2026. u 23:18

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MINISTARSTVO unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je danas u vremenu od 19.00 do 22.50 časova, u Valjevu održano neprijavljeno javno okupljanje u organizaciji studenata u Valjevu, pod nazivom "Godinu dana bez pravde-Valjevo pamti".

МУП О ПРОТЕСТУ У ВАЉЕВУ: Насиље блокадера на делу, реаговала полиција

FOTO: Novosti

U piku održavanja ovog neprijavljenog  javnog okupljanja, na području grada Valjeva, bilo je prisutno oko 3.500 građana, koji su u Valjevo pristigli sa teritorije cele Republike Srbije.

Pre, za vreme i tokom održavanja javnog okupljanja u službene prostorije PU Valjevo, dovedeno je 11 lica, zbog izvršenih prekršaja iz Zakona o oružju i municiji i Zakona o ličnoj karti. Kod  lica su pronađene teleskopske palice, noževi, elektrošoker, sprej doze suzavca, maske za skrivanje  lica, zaštitne maske, kacige i prsluci, kao i radio uređaji.

Tokom trajanja javnog okupljanja učesnica protesta D.H. teleskopskom palicom napala je građanku N.P. 
Protiv učesnice protesta D.H. će nakon konsultacije sa dežurnim VJT u Valjevu biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog izvršenog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu propisano članom 344a KZRS.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, preduzelo je mere i radnje iz svoje nadležnosti na očuvanju bezbednosti svih građana i imovine i apeluje još jednom da se javna okupljanja prijavljuju i održavaju u skladu sa zakonom.

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