Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcija Tipa

В.М.

14. 08. 2026. u 07:30

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NASTAVLjA se dobar niz naših tipstera.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег 3+ тикета редакција Типа

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.

3+ TIKET ZA PETAK

11.30 Brizbejn olimpik - Ročdejl UG 3+ (1.35)

17.30 Japs - Haka UG 3+ (1.67)
18.00 Dukla Prag - Slavija Prag B (1.62)

 Ukupna kvota: 3.65

 

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