PRIPREMA ZA PARTIZAN: Hetafe na teškom gostovanju u Baskiji započinje La ligu

Nova sezona La Lige počinje u subotu uveče na stadionu "Mendizoroca" (19.30), gde će Alaves dočekati Hetafe. Domaćin je prošle sezone završio na 14. mestu, samo bod iznad opasne zone, dok je Getafe zauzeo sedmu poziciju i izborio mesto u plej-ofu Lige konferencije. Oba tima žele dobar početak, ali će njihovi ciljevi biti različiti.

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Alaves ulazi u četvrtu uzastopnu sezonu u elitnom rangu španskog fudbala, ali prošlogodišnja kampanja jasno je pokazala koliko će biti teško ponovo izboriti opstanak. Ekipa Kikea Sančeza Floresa završila je tek 14. na tabeli i osvojila samo 27 bodova na 19 domaćih utakmica.

Upravo će forma na Mendizoroci biti jedan od ključnih faktora u pokušaju da se ove sezone izbegne još jedna grčevita borba za opstanak.

Rezultatski, pripreme su donele dosta razloga za optimizam. Alaves je odigrao četiri prijateljske utakmice i upisao tri pobede, uz remi sa Eibarom na početku.

Nakon toga savladani su Đironu, Kasteljon i Rasing Santander, pa domaćin novu sezonu dočekuje sa samopouzdanjem.

Klub je tokom leta doveo četiri igrača za prvi tim, Migela Rodrigeza, Nikolasa Valentija, Vilja Koskija i Mikela Rodrigeza, dok je osam fudbalera napustilo ekipu.

Među njima se ističe Viktor Parada, koji je karijeru nastavio u Spartaku iz Moskve, ali novopridošlice bi ga mogle lepo odmeniti.

U napadu bi trebalo da ostane poznata kombinacija Tonija Martineza i Lukasa Bojea, koji su prošle sezone bili prvi izbor. Problem predstavlja povreda Migela Rodrigeza, koji će zbog nje propustiti početak prvenstva.

Hetafe, međutim, dolazi sa mnogo većim ambicijama. Ekipa Hozea Bordalasa prošle sezone zauzela je sedmo mesto, čime je izborila plasman u plej-of Lige konferencije gde igra sa Partizanom, a cilj ove sezone će ponovo biti borba za gornji deo tabele.

Pripreme su bile veoma intenzivne, pošto je Hetafe odigrao čak šest utakmica. Pobede protiv Redinga i Tenerifa pratili su remi sa Valjadolidom, poraz od Atletika, neuspeh protiv Monaka rezultatom 1:0 i na kraju veoma dobar remi 1:1 sa Totenhemom.

Takav raspored dao je Bordalasu priliku da detaljno proveri veliki broj igrača pred početak takmičenja.

Gost je ovog leta doveo čak devet igrača. Među njima su Martin Satrijano, koji je prethodno bio na pozajmici u klubu, Zaid Romero i Mario Martin. Njih trojica sada će imati priliku da debituju kao stalni članovi ekipe, dok su stigli i Ramon Tera, Andres Garsija iz Aston Vile i Orel Mangala iz Liona.

Sa druge strane, klub je ostao bez osam prvotimaca, među kojima su Mauro Arambarri i Luis Milja.

Poseban problem predstavlja povreda Kristantusa Učea, koji će zbog ozbiljne povrede kolena zadobijene protiv Monaka propustiti celu sezonu.

Hetafe je prošle sezone pokazao da može da bude izuzetno neugodan rival, posebno kada utakmicu uvede u ritam koji odgovara Bordalasovoj ekipi. Alaves će imati prednost domaćeg terena i bolju formu iz priprema, ali gosti imaju kvalitet da ostanu neporaženi. Zbog toga bi prvi meč nove sezone mogao da bude veoma tvrd, neizvestan i jedan pogodak bi ga mogao rešiti.

NAŠ TIP: NG (kvota 1.50)