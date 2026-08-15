PRETRESAJU SRPSKE KUĆE I PRIVODE DOMAĆINE: Maltretiranje naših sunarodnika u Zubinom Potoku, na severu Kosova i Metohije ne prestaje

PRITISAK na Srbe u Zubinom Potoku ne jenjava. Naprotiv, sve je žešći, o čemu svedoči i surovo prebijanje Nenada Raškovića (59) iz sela Dren, pre nekoliko dana.

Foto: Outdoor In

Pripadnici tzv. kosovske policije tokom ponovnih prekjučerašnjih pretresa u istom selu i obližnjem mestu Oklace priveli su nekoliko osoba koje su, posle višesatnog ispitivanja, ipak pustili na slobodu.

Da situacija na području opštine nikada nije bila teža svedoči za naš list i gradonačelnik Miloš Perović, ističući strahovanje meštana sela Kaludra, Jabuka, Dren, Crepulja, Prevlak, gde Kurtijevi policajci sprovode gotovo svakodnevne pretrese.

- Obišao sam sva sela i razgovarao sa meštanima koji su privođeni, kao i ljudima čije su kuće pretresene. Gotovo svi su svedočili o grubom postupanju tzv. kosovske policije, uključujući i prema maloletnicima - izričit je Perović.

Prema njegovim rečima, osim brutalno pretučenog Raškovića, koji je zbog povreda, posle pružene pomoći u kosovsko-mitrovačkom KBC, prebačen na dalje lečenje u Beograd, još sedam osoba je bilo izloženo fizičkom nasilju. Iz straha da će policija upasti u njihove domove kada nisu prisutni i bojazni da im mogu podmetnuti i ono što ne poseduju, meštani se ne usuđuju da makar i privremeno napuste svoje domove.

Uklanjanje vikendica na Gazivodama, pa Zvečan TZV. kosovske vlasti nastaljaju sa uklanjanjem kuća i vikendica oko jezera Gazivode. Osim 17 do sada porušenih objekata, prema rečima gradonačelnika Miloša Perovića (na slici), vlasnici svih više od stotinu preostalih objekata dobili su od preduzeća "Ibar-Lepenac" naloge da dostave "dokaze o vlasništvu" ili da "oslobode" imovinu. Isti zahtevi od preduzeća "Trepča-jug", kojim upravljaju Albanci, dostavljeni su za nekoliko lokala u centru Zvečana.



On poziva na razum i podseća na činjenicu da su žitelji ove opštine pretežno radnici "Trepče" i da su gradili gotovo sve građevine u Zvečanu. - Iz "Trepče" je na lokalima u centru Zvečana, u Ulici kralja Milutina, na albanskom jeziku postavljeno obaveštenje da se mora u roku od deset dana dostaviti dokaz o vlasništvu, što je unelo zebnju i zabrinutost kod građana koji su se obratili Opštini. Ja sam održao sastanak sa nekima od njih i kontaktirao "Trepču-sever", iz koje mi je rečeno da nemaju nikakvih saznanja o tome -objašnjava Dragiša Milović, gradonačelnik ove opštine.On poziva na razum i podseća na činjenicu da su žitelji ove opštine pretežno radnici "Trepče" i da su gradili gotovo sve građevine u Zvečanu.

- Pretresi se odvijaju u pola noći, ili u tri-četiri po podne, neke kuće su više puta pretresane, a pojedini meštani više puta privođeni. Čak i u toku dana više puta dolaze policajci, pokušavajući da nasiljem izvuku od meštana priznanja navodnih krivica, a naročito da poseduju oružje - navodi Perović.

Meštani smatraju da maltretiranja i teror tzv. kosovske vlasti sprovode kako bi opravdali priču o otkrivenim masovnim grobnicama na području opštine Zubin Potok. Oni ističu da nikada nisu ni imali saznanja o bilo kakvom stratištu u svom komšiluku, a mnogi i sumnjaju u njihovo postojanje. Malobrojni, koji i pored straha ipak progovore pokoju reč, ponavljaju da Albanci mogu da im urade šta god požele.

O torturi koji žitelji sela oko Zubinog Potoka preživljavaju poslednjih dana i meseci govorio je i član Predsedništva Srpske liste Igor Simić, naglašavajući da se čak i ne usuđuju da govore javno o tome jer se, kako je pojasnio, dešavalo da ukoliko prijave slučaj, dolaze tzv. policijski inspektori koji ih, u prisustvu policajaca koji su ih tuki, pitaju da li su tučeni. To ih, kako je rekao, dodatno zastrašuje i sputava da javno govore šta sve preživljavaju.

- To što se negde tamo, navodno, desio ratni zločin, ne daje nikom za pravo da muči nedužne stanovnike sela oko Zubinog Potoka. Imamo spisak ljudi koji su uhapšeni, kojima su uništavali kuće i koje su tukli. U nekim slučajevima, odgovorno tvrdim, nakon što ih je posetio naš pravni tim i gradonačelnik Perović, ljudi su u suzama molili da se ne objavljuje da su tučeni. A, pošto će neki međunarodni predstavnici da pitaju zašto nisu prijavili, ja im odgovaram da to nisu učinili jer do sada još niko nikada nije odgovarao za zločin nad Srbima i nije kažnjen zato što je tukao i pucao u Srbe, kao što se na Bistričkom mostu u leđa pucalo Srbima - rekao je nedavno Simić.