ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
PETAK
18.00 Dukla – Slavija B 1 (1,68)
19.30 LASK – Rid 1 (1,50)
20.45 St. Etjen – Klermon 1 (1,47)
21.00 Vulvs – Blekburn 1 (1,55)
Ukupno kvota: 5,74
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