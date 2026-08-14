Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

14. 08. 2026. u 13:23

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за петак нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

PETAK

18.00 Dukla – Slavija B 1 (1,68)

19.30 LASK – Rid 1 (1,50)

20.45 St. Etjen – Klermon 1 (1,47)

21.00 Vulvs – Blekburn 1 (1,55)

Ukupno kvota: 5,74

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