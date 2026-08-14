SPEKTAKULARAN TRANSFER! Legenda se vratila u domovinu!
Dosadašnji fudbaler Fenerbahčea Fred potpisao je ugovor sa Atletikom Mineirom do kraja sezone 2029, saopštio je danas brazilski klub.
Fred (33) je bio član Fenerbahčea od 2023. godine. On je pre turskog kluba igrao za Mančester junajted, Šahtjor i Internasional.
Fred je od 2003. do 2009. igrao u omladinskim selekcijama Atletiko Mineira. Za reprezentaciju Brazila od 2014. do 2022. nastupio je na 32 meča.
Atletiko Mineiro se trenutno nalazi na 11. mestu na tabeli brazilske Serije A.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
Preporučujemo
NIJE MALA SUMA! Poznata primanja Alberta Rijere u Zvezdi!
14. 08. 2026. u 15:09
POSLE DOLASKA ŠPANCA! "Delije" izdale hitno saopštenje!
14. 08. 2026. u 16:23
GORE NE MOŽE! Zvezdu čeka pakao u Češkoj! Oštro saopštenje Viktorije Plzenj!
14. 08. 2026. u 16:02
HUMSKA OVO DUGO NIJE DOŽIVELA! Partizanu u leđa gleda 183 kluba!
14. 08. 2026. u 16:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
MISLIMA NA HETAFEU: Partizan overava prolaz dalje protiv Tobola, do opuštanja ne sme doći
FUDBALERI Partizana brane tri gola prednosti na "Centralnom stadionu" u Koštanaju gde će ih od 17 časova ugostiti Tobol.
13. 08. 2026. u 07:20
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)