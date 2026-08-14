Fudbal

SPEKTAKULARAN TRANSFER! Legenda se vratila u domovinu!

Новости онлајн/С.С.

14. 08. 2026. u 22:59

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Dosadašnji fudbaler Fenerbahčea Fred potpisao je ugovor sa Atletikom Mineirom do kraja sezone 2029, saopštio je danas brazilski klub.

СПЕКТАКУЛАРАН ТРАНСФЕР! Легенда се вратила у домовину!

ronstik / Alamy / Profimedia

Fred (33) je bio član Fenerbahčea od 2023. godine. On je pre turskog kluba igrao za Mančester junajted, Šahtjor i Internasional.

Fred je od 2003. do 2009. igrao u omladinskim selekcijama Atletiko Mineira. Za reprezentaciju Brazila od 2014. do 2022. nastupio je na 32 meča.

Atletiko Mineiro se trenutno nalazi na 11. mestu na tabeli brazilske Serije A.

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