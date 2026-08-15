SLANI ROLAT SA SPANAĆEM: Ukusan, dekorativan i izdašan

Lagana kora sa spanaćem, kremasta pavlaka i šunka čine skladnu kombinaciju kojoj je zaista teško odoleti.

FOTO: Novosti

Sastojci

16 kora za pitu

Za filovanje kora:

1 čaša jogurta

4 jajeta

1 kesica praška za pecivo

150 g sira

1/2 čaše ulja

nekoliko listova spanaća

malo susama

Za premazivanje:

3 čaše pavlake

300 gr šunke

Priprema

Mikserom umutite jaja i jogurt, pa dodajte prašak za pecivo, sir, sitno iseckan spanać i ulje. Sve dobro promešajte.

U nauljen pleh stavite jednu koru i premažite je pripremljenim filom. Preko stavite drugu koru, pa je ponovo premažite filom. Nastavite istim redosledom do osme kore. Poslednju koru premažite filom i odozgo pospite sa malo susama.

Koru pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 20 minuta. Gotovu koru stavite na mokru krpu i ostavite da se ohladi. Isti postupak ponovite i sa preostalih osam kora.

Kada se kore ohlade, premažite ih pavlakom (po jednom i po čašom), pa poređajte listiće šunke koje ste prethodno uvili. Zatim pažljivo uvijte koru u rolat. Rolate ostavite da prenoće kako bi se lepo stegli i kako bi se ukusi sjedinili. Od ove količine dobićete dva rolata.

Uživajte!