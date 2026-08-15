Peciva i pite

SLANI ROLAT SA SPANAĆEM: Ukusan, dekorativan i izdašan

Milena Tomasevic

15. 08. 2026. u 09:00

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Lagana kora sa spanaćem, kremasta pavlaka i šunka čine skladnu kombinaciju kojoj je zaista teško odoleti.

СЛАНИ РОЛАТ СА СПАНАЋЕМ: Укусан, декоративан и издашан

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 16 kora za pitu

Za filovanje kora:

  • 1 čaša jogurta 
  • 4 jajeta
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 150 g sira
  • 1/2 čaše ulja
  • nekoliko listova spanaća
  • malo susama

Za premazivanje:

  • 3 čaše pavlake
  • 300 gr šunke

Priprema

Mikserom umutite jaja i jogurt, pa dodajte prašak za pecivo, sir, sitno iseckan spanać i ulje. Sve dobro promešajte.

U nauljen pleh stavite jednu koru i premažite je pripremljenim filom. Preko stavite drugu koru, pa je ponovo premažite filom. Nastavite istim redosledom do osme kore. Poslednju koru premažite filom i odozgo pospite sa malo susama.

Koru pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 20 minuta. Gotovu koru stavite na mokru krpu i ostavite da se ohladi. Isti postupak ponovite i sa preostalih osam kora.

Kada se kore ohlade, premažite ih pavlakom (po jednom i po čašom), pa poređajte listiće šunke koje ste prethodno uvili. Zatim pažljivo uvijte koru u rolat. Rolate ostavite da prenoće kako bi se lepo stegli i kako bi se ukusi sjedinili. Od ove količine dobićete dva rolata.

Uživajte!

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