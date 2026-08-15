SLANI ROLAT SA SPANAĆEM: Ukusan, dekorativan i izdašan
Lagana kora sa spanaćem, kremasta pavlaka i šunka čine skladnu kombinaciju kojoj je zaista teško odoleti.
Sastojci
- 16 kora za pitu
Za filovanje kora:
- 1 čaša jogurta
- 4 jajeta
- 1 kesica praška za pecivo
- 150 g sira
- 1/2 čaše ulja
- nekoliko listova spanaća
- malo susama
Za premazivanje:
- 3 čaše pavlake
- 300 gr šunke
Priprema
Mikserom umutite jaja i jogurt, pa dodajte prašak za pecivo, sir, sitno iseckan spanać i ulje. Sve dobro promešajte.
U nauljen pleh stavite jednu koru i premažite je pripremljenim filom. Preko stavite drugu koru, pa je ponovo premažite filom. Nastavite istim redosledom do osme kore. Poslednju koru premažite filom i odozgo pospite sa malo susama.
Koru pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 20 minuta. Gotovu koru stavite na mokru krpu i ostavite da se ohladi. Isti postupak ponovite i sa preostalih osam kora.
Kada se kore ohlade, premažite ih pavlakom (po jednom i po čašom), pa poređajte listiće šunke koje ste prethodno uvili. Zatim pažljivo uvijte koru u rolat. Rolate ostavite da prenoće kako bi se lepo stegli i kako bi se ukusi sjedinili. Od ove količine dobićete dva rolata.
Uživajte!
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