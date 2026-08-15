ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Subota
16.00 Spenimur - Mertir taun |2+ (2.27)
16.00 Enfild taun - Ramsgejt |2+ (2.38)
Ukupna kvota: 5.40
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