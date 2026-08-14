SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

Roman Koksarov / imago sportfotodienst / Profimedia

ARGENTINA 1

LANUS - INDEPENDIJENTE 0-2

Na poslednjih devet njihovih međusobnih dvoboja postizana su najviše dva pogotka.

SARMIJENTO - URAKAN X2

Urakan nije poražen od Sarmijenta na minulih 11 međusobnih mečeva.

BELGIJA 1

ST. ŽILOAZ - VAREGEM 1

Sent Žiloaz je slavio protiv Varegema na prethodnih sedam duela.

ČEŠKA 1

PARDUBICE - M. BOLESLAV 2-3

Na šest uzastopnih okršaja u Pardubicama viđena su dva ili tri gola.

SPARTA - TEPLICE GG

Na proteklih sedam susreta u Pragu mreže su se tresle na obe strane.

MEKSIKO 1

MONTEREJ - HUAREZ 1

Huaraz je poražen na šest vezanih gostovanja Montereju.

S. ARABIJA 1

TAVUN - HALIDž 0-2

Na poslednjih 11 međusobnih mečeva nisu viđena više od dva pogotka.