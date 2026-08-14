SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
ARGENTINA 1
LANUS - INDEPENDIJENTE 0-2
Na poslednjih devet njihovih međusobnih dvoboja postizana su najviše dva pogotka.
SARMIJENTO - URAKAN X2
Urakan nije poražen od Sarmijenta na minulih 11 međusobnih mečeva.
BELGIJA 1
ST. ŽILOAZ - VAREGEM 1
Sent Žiloaz je slavio protiv Varegema na prethodnih sedam duela.
ČEŠKA 1
PARDUBICE - M. BOLESLAV 2-3
Na šest uzastopnih okršaja u Pardubicama viđena su dva ili tri gola.
SPARTA - TEPLICE GG
Na proteklih sedam susreta u Pragu mreže su se tresle na obe strane.
MEKSIKO 1
MONTEREJ - HUAREZ 1
Huaraz je poražen na šest vezanih gostovanja Montereju.
S. ARABIJA 1
TAVUN - HALIDž 0-2
Na poslednjih 11 međusobnih mečeva nisu viđena više od dva pogotka.
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