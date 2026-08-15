NOVAC, LJUBAV, PUTOVANJA ALI I RIZICI Astro savet za subotu, 15. avgust: Ovih 7 znakova su pod uticajima aspekata Jupitera

KONJUNKCIJA Merkura planete komunikacija i biznisa, i Jupitera, planete prosperiteta i ekspanzije, na desetom (stepen Jarca, simbola ambicije, uspeha, ugleda, autoriteta) stepenu Lava, znaka ljubavi i kreativnosti, 15. avgusta, predstavlja sjajan aspekt.

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Još je sjajniji zbog podrške Saturna i Neptuna iz Ovna i Urana iz Blizanaca, koji prave dobre aspekte s ovim planetarnim duetom, što odgovara prvoj dekadi Lavova, Ovnova i Strelaca, kao i Blizanaca.

Slobodnim predstavnicima ovih znakova donose ljubav i proširenje porodice, finansijski uspeh, naročito u javnoj delatnosti, izdavaštvu, novinarstvu, književnosti, diplomatiji, privatnom biznisu i preko putovanja u inostranstvo.

Ali... uvek ima neko "ali" koje sreću kvari, u ovom slučaju, retrogradni Pluton, planeta moći i novca, i Hiron, simbol naših slabosti, koji prave napete aspekte sa Jupiterom i Merkurom. Oni podstiču nervozu, isključivost, dogmatičnost, preterivanje, sklonost ka ulaženju u rizične situacije, ekstremne ideologije i stavove, verski fanatizam, nepoštovanje zakona, bogaćenje na račun drugih i preko kriminala. Opozicija Merkura i Plutona pogoduje lekarima, psiholozima, istraživačima...

Na zdravstvenom planu, upozoravaju na opasnost od virusnih infekcija.

Znaci na udaru su Bik (zdravlje, porodica), Lav (partnerski i porodični odnosi), Škorpija (karijera i porodični odnosi) i Vodolija (partnerski i porodični odnosi).