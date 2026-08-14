Tenis

BEN ŠELTON KAO NOVAK ĐOKOVIĆ I RAFAEL NADAL! Amerikanac dominantno do odbrane titule u Montrealu

Filip Milošević

14. 08. 2026. u 09:27

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Američki teniser Ben Šelton odbranio je pehar na mastersu u Kanadi pošto je u Montrealu u finalu savladao zemljaka Brendona Nakašimu rezultatom 2:0 (6:3, 7:6(7:4)) i tako osvojio turnir bez izgubljenog seta u svih šest mečeva.

БЕН ШЕЛТОН КАО НОВАК ЂОКОВИЋ И РАФАЕЛ НАДАЛ! Американац доминантно до одбране титуле у Монтреалу

FOTO: Tanjug/Marijan Murat/dpa via AP

Amerikanac je prošle godine slavio u Torontu, koji se svake godine smenjuje sa Montrealom kao kanadski masters, a sad je postao tek četvrti teniser u ovom veku koji je uspeo da odbrani titulu u Kanadi.

Pre njega to su uradili Endi Mari 2009. i 2010, Novak Đoković 2011. i 2012. i Rafael Nadal 2018. i 2019. godine.

 

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