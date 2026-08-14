ZVEZDAŠI OVO NEĆE ZABORAVITI: Partizan objavom žestoko pecnuo večitog rivala!
Crno-beli blistali u dosadašnjem toku kvalifikacija za Ligu konferencija.
Partizan od početka kvalifikacija za Ligu konferencija, blista u najmlađem UEFA klupskom takmičenju.
Izabranici Saše Ilića ređaju pobede na evropskoj sceni, a zadržali su maksimalan učinak od četiri trijumfa, posle duplih slavlja nad Tobolom iz Kazahstana (3:0, 2:1). Time su napravili sjajnu uvertiru za dvomeč sa španskim Hetafeom za ulazak u Ligu konferencija.
Pre Kazahstanaca, "parni valjak" je ostvario obe pobede nad Unom Štrasen iz Luksemburga sa 4:0 i 1:0. Crno-beli su na taj način doneli i ukupno 1,000 bodova za nacionalni koeficijent Srbije.
Gol-razlika Partizana inače iznosi 10:1, a baš na poslednjem meču su crno-beli prvi put kapitulirali u kvalifikacijama.
Bio je to povod da se klub iz Humske pohvali na društvenim mrežama, te su na neki način i "pecnuli" druge srpske predstavnike u Evropi - Crvenu zvezdu, Vojvodinu i Železničar. Podsetimo, Novosađani i Pančevci nisu stigli do bodova za nacionalni koeficijent ove sezone, dok je Zvezda posle dve pobede nad Larnom izgubila dva puta od Hapoel Ber Ševe.
- Ti si ponos Srbije - napisao je Partizan u ovoj objavi, a potom dodao:
- Savršen učinak crno-belih, koji su jedan od samo tri tima koja su ovog leta uspela da ostvare sve četiri pobede u evropskim kvalifikacijama. Idemo dalje, uz pun stadion do novih uspeha - napisao je Partizan.
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