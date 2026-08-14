OBJAVIO KRAJ KARIJERE: Šampion Evrope okačio "kopačke o klin"!

Italijanski fudbaler Ćiro Imobile saopštio je večeras da je završio igračku karijeru.

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Ovu informaciju je potvrdio fudbalski klub Pariz za koji je od februara igrao Imobile. On je imao ugovor sa francuskim klubom do kraja sezone.

Pariz je na društvenim mrežama objavio snimak emotivnog obraćanja italijanskog fudbalera.

"Znam da je ovo težak trenutak za mene, jer završavam jedan veliki deo svog života. Volim ovaj posao svim srcem, ali moram da budem iskren prema sebi i kažem kakva je sada situacija", naveo je Imobile.

Ciro Immobile est une légende. 👑



Après 650 matchs, plus de 320 buts et de multiples trophées à son palmarès, Ciro Immobile met un terme à son immense carrière.



Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. 💙 pic.twitter.com/tV4vNhQF5w — Paris FC (@ParisFC) August 14, 2026

"Nije ovo laka odluka, jer ste sjajni momci i velika porodica. Srećan sam ovde i sa svima vama se odlično slažem, kao i sa trenerom i stručnim štabom", dodao je italijanski fudbaler.

Imobile (36) je pre Pariza igrao za Bolonju, Bešiktaš, Lacio, Torino, Sevilju, Borusiju Dortmund, Đenovu, Peskaru, Groseto, Sijenu, Juventus i Sorento.

Foto: Tanjug

Za reprezentaciju Italije odigrao je 57 utakmica i postigao je 17 golova, a sa nacionalnim timom osvojio je Evropsko prvenstvo 2020.

"Za mene je sada vreme da budem više sa porodicom. Oni su išli sa mnom svuda. Meni su bili potrebni 17 godina, a sada sam ja potreban njima", zaključio je Imobile.

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