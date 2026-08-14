Politika

"ZA TRI I PO MESECA OVO MORA DA SIJA" Vučić: Radimo velike stvari za Srbiju

В. Н.

14. 08. 2026. u 09:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA tri i po meseca ovo mora da sija, kazao je predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na gradilištu u okviru Ekspo projekta zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom.

ЗА ТРИ И ПО МЕСЕЦА ОВО МОРА ДА СИЈА Вучић: Радимо велике ствари за Србију

Foto: Novosti

- Prvi decembar je sutra, septembar, oktobar, novembar i 15 dana avgusta, tri i po meseca. Za tri i po meseca ovo mora da sija. Sve mora da bude gotovo, ne mora stadion da bude gotov, ali i oni rade i dobro napreduju. Bolje napreduju nego što se vidi. Biće velika trka sa vremenom i mnogo nervoze, ali završićemo. Radimo velike stvari za zemlju, za budućnost - rekao je predsednik.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBI NA NIŠANU KURTIJEVOG PRAVOSUĐA: Iza slučaja Đakovica krije se nastavak progona Srba sa Kosmeta
Politika

0 2

SRBI NA NIŠANU KURTIJEVOG PRAVOSUĐA: Iza slučaja "Đakovica" krije se nastavak progona Srba sa Kosmeta

DA je optužnica protiv 20 Srba zbog navodnih ratnih zločina u Đakovici tokom 1998. i 1999. godine, koju su donele nelegalne i nelegitimne prištinske institucije, je više nego sramna. Do ovih zaključaka dolazimo ne samo kroz razgovor sa pojedincima koji su upoznati prilikama i dešavanjima na Kosovu i Metohiji, već i kroz razgovore sa onima koji poznaju optužene koji su apsolutno nevini i na pravdi Boga trgetirani od onih koji sprovode teror nad našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.

14. 08. 2026. u 17:36

Politika
Tenis
Fudbal
BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa

BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa