"ZA TRI I PO MESECA OVO MORA DA SIJA" Vučić: Radimo velike stvari za Srbiju
ZA tri i po meseca ovo mora da sija, kazao je predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na gradilištu u okviru Ekspo projekta zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom.
- Prvi decembar je sutra, septembar, oktobar, novembar i 15 dana avgusta, tri i po meseca. Za tri i po meseca ovo mora da sija. Sve mora da bude gotovo, ne mora stadion da bude gotov, ali i oni rade i dobro napreduju. Bolje napreduju nego što se vidi. Biće velika trka sa vremenom i mnogo nervoze, ali završićemo. Radimo velike stvari za zemlju, za budućnost - rekao je predsednik.
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