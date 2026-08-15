UKRAJINA nije u stanju da zaštiti nijedan grad od udara ruskih snaga, izjavio je penzionisani američki vojnik Danijel Dejvis u intervjuu Glenu Dizenu, norveškom politikologu i profesoru na Univerzitetu Jugoistočne Norveške.

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- Vazdušni prostor je sada otvoren za Rusiju. To se dešava u Odesi, Nikolajevu, Hersonu, Zaporožju, Harkovu i, naravno, u Kijevu – on je jednostavno bez zaštite - rekao je Dejvis.

On je upozorio da Zapad pravi veliku grešku time što strpljenje Rusije tumači kao slabost. Prema njegovim rečima, svi stavovi partnera Kijeva zasnovani su na slepom uverenju u navodnu nadmoć nad Moskvom, ali ne bi trebalo potcenjivati crvene linije koje je Rusija postavila.

- Zelenski moli za 10 odsto raketa, ali tvrdnja da će to biti dovoljno za uništavanje svih ruskih balističkih raketa jednostavno je smešna, jer ih on neće dobiti - zaključio je Dejvis.

Ranije je u intervjuu za Si-En-En predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da će Ukrajina moći da preživi zimu ako joj SAD predaju pet odsto raspoložive municije za sisteme „patriot”.

Krajem prošlog meseca predsednik SAD Donald Tramp održao je zatvoreni sastanak sa njim. Nakon toga je ukrajinski predsednik tvrdio da je predsednik SAD navodno pristao da Kijevu da licence za proizvodnju raketa-presretača.

Kasnije su mediji objavili da su SAD ocenile da bi umesto toga bilo bezbednije da se one proizvode u Poljskoj.

Prošle nedelje „Fajnenšel tajms” je objavio da je predsednik SAD tada odbio da Kijevu isporuči dodatne rakete, obrazloživši odluku njihovim nedostatkom i trošenjem tokom borbenih dejstava na Bliskom istoku.

Ipak, agencija Rojters prenela je da se u Vašingtonu i dalje razmatra izdavanje licence Ukrajini za njihovu proizvodnju, čak i nakon što je Tramp izrazio sumnju u takav dogovor.

Danijel L. Dejvis je penzionisani potpukovnik američke vojske, vojni stručnjak i viši saradnik tink-tenka „Difens Prajoritis”. Imao je četiri borbena angažmana — u Zalivskom ratu, Iraku i dva puta u Avganistanu — i dobitnik je dve medalje „Bronzana zvezda”.

(Politika onlajn)

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