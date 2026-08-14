IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
BENFIKA - Akademiko V. 2:2
Estrela - SPORTING 2:2
PSV - Fortuna 2:2
SPARTAK M. - Krasnodar 1:2
HAJDUK - Istra 2:2
Volfsberger - SALCBURG 1:1
Varegem - GENK 2:1
KUPS - TPS 1:1
FERENCVAROŠ - Vašaš 0:0
NEC - Telstar 1:2
Korona - LEGIJA 1:1
PARTIZAN - IMT 1:2
NAREDNI MEČEVI
petak
SPORTING - Gimaraeš 1 1.17
LEGIJA - Radomjak 1 1.64
subota
Ekscelzior - PSV 2 1.63
Viljem - NEC 2 1.57
GENK - Vesterlo 1 1.75
nedelja
Gorica - HAJDUK 2 1.88
Lahti - KUPS X2 1.50
PARTIZAN - Radnički KG 1 1.45
Tirol - SALCBURG 2 1.53
Baltika - SPARTAK M. 2 1.92
ponedeljak
Zalaegerseg - FERNECVAROŠ 2 -
Kasa Pija - BENFIKA 2 -
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