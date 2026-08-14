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IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

14. 08. 2026. u 13:35

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SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

CARLOS COSTA / AFP / Profimedia

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

BENFIKA - Akademiko V. 2:2

Estrela - SPORTING 2:2

PSV - Fortuna 2:2

SPARTAK M. - Krasnodar 1:2

HAJDUK - Istra 2:2

Volfsberger - SALCBURG 1:1

Varegem - GENK 2:1

KUPS - TPS 1:1

FERENCVAROŠ - Vašaš 0:0

NEC - Telstar 1:2

Korona - LEGIJA 1:1

PARTIZAN - IMT 1:2

NAREDNI MEČEVI

petak

SPORTING - Gimaraeš 1 1.17

LEGIJA - Radomjak 1 1.64

subota

Ekscelzior - PSV 2 1.63

Viljem - NEC 2 1.57

GENK - Vesterlo 1 1.75

nedelja

Gorica - HAJDUK 2 1.88

Lahti - KUPS X2 1.50

PARTIZAN - Radnički KG 1 1.45

Tirol - SALCBURG 2 1.53

Baltika - SPARTAK M. 2 1.92

ponedeljak

Zalaegerseg - FERNECVAROŠ 2 -

Kasa Pija - BENFIKA 2 -

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