ZVEZDU I PARTIZAN ČEKA PAKAO! Ovo su svi parovi plej-ofova Lige Evrope i Lige konferencija!
Fudbaleri Leha iz Poznanja plasirali su se plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su večeras u revanš meču trećeg kola u Toršavnu pobedili Ki Klaksvik rezultatom 5:0.
U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za drugo po jačini UEFA takmičenje, koja je odigrana prošle nedelje u Poljskoj bilo je 1:0 za Leh.
Revanš duel između Ki Klaksvika u Leha trebalo je da bude odigran u četvrtak, ali je pomeren za danas pošto su fudbaleri poljskog kluba zbog problema sa maglom tek juče doputovali na Farska ostrva.
Golove za goste u večerašnjem duelu postigli su Alahjar Sajadmaneš u 20, Pablo Rodrigez u 49, Antoni Kozubal u 75. i 90+2. i Danijel Hokens u 88. minutu.
Poljski klub će u plej-ofu kvalifikacija za LE igrati protivg švajcarskog Tuna.
PAROVI PLEJ-OFA LIGE EVROPE
Leh - Tun
Trabzon - Ferencvaroš
Univerzitatea Krajova - Ararat
Sent Truden - Omonija
Crvena zvezda - Viktorija Plzenj
Egnatija - Lilestrem
Jagjelonija - Iberija
Mjalbi - Salcburg
Kairat - Anderleht
Bešiktaš - Kauno Žalgiris
Benfika - Orhus
OFI - CSKA Sofija.
Prvi mečevi plej-ofa za LE biće odigrani 20. avgusta, a revanši nedelju dana kasnije.
Fudbaleri Ki Klaksvika će takmičenje nastaviti u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija, a rival će im biti Riga.
PAROVI PLEJ-OFA LIGE KONFERECIJA
Vikingur - Borac
Šamrok - Kups
Drita - Inter Eskaldes
Ki Klaksvik - Riga
Linkoln - Larne
Madervel - Frajburg
Gornjik - Monako
Inter Turku - Kopenhagen
Harts - Rapid Beč
Tromso - Brajton
Hajduk - Rakov
Panatinaikos - Hradec
Gent - Hibernijan
PAOK - Bran
Atalanta - Hapoel Tel Aviv
Midtjiland - Rijeka
Glazgov Rendžers - Jablonec
Nordsjeland - Sent Galen
Dinamo siti - Pafos
Sion - Ajaks
Braga - Austrija Beč
Tvente - Karabag
Hetafe - Partizan
Lugano - Makabi Tel Aviv.
Prvi mečevi plej-ofa za LK biće odigrani 20. avgusta, a revanši nedelju dana kasnije.
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