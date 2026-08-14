ZVEZDU I PARTIZAN ČEKA PAKAO! Ovo su svi parovi plej-ofova Lige Evrope i Lige konferencija!

Fudbaleri Leha iz Poznanja plasirali su se plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su večeras u revanš meču trećeg kola u Toršavnu pobedili Ki Klaksvik rezultatom 5:0.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za drugo po jačini UEFA takmičenje, koja je odigrana prošle nedelje u Poljskoj bilo je 1:0 za Leh.

Revanš duel između Ki Klaksvika u Leha trebalo je da bude odigran u četvrtak, ali je pomeren za danas pošto su fudbaleri poljskog kluba zbog problema sa maglom tek juče doputovali na Farska ostrva.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Golove za goste u večerašnjem duelu postigli su Alahjar Sajadmaneš u 20, Pablo Rodrigez u 49, Antoni Kozubal u 75. i 90+2. i Danijel Hokens u 88. minutu.

Poljski klub će u plej-ofu kvalifikacija za LE igrati protivg švajcarskog Tuna.

PAROVI PLEJ-OFA LIGE EVROPE

Leh - Tun

Trabzon - Ferencvaroš

Univerzitatea Krajova - Ararat

Sent Truden - Omonija

Crvena zvezda - Viktorija Plzenj

Egnatija - Lilestrem

Jagjelonija - Iberija

Mjalbi - Salcburg

Kairat - Anderleht

Bešiktaš - Kauno Žalgiris

Benfika - Orhus

OFI - CSKA Sofija.

Prvi mečevi plej-ofa za LE biće odigrani 20. avgusta, a revanši nedelju dana kasnije.

Fudbaleri Ki Klaksvika će takmičenje nastaviti u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija, a rival će im biti Riga.

PAROVI PLEJ-OFA LIGE KONFERECIJA

Vikingur - Borac

Šamrok - Kups

Drita - Inter Eskaldes

Ki Klaksvik - Riga

Linkoln - Larne

Madervel - Frajburg

Gornjik - Monako

Inter Turku - Kopenhagen

Harts - Rapid Beč

Tromso - Brajton

Hajduk - Rakov

Panatinaikos - Hradec

Gent - Hibernijan

PAOK - Bran

Atalanta - Hapoel Tel Aviv

Midtjiland - Rijeka

Glazgov Rendžers - Jablonec

Nordsjeland - Sent Galen

Dinamo siti - Pafos

Sion - Ajaks

Braga - Austrija Beč

Tvente - Karabag

Hetafe - Partizan

Lugano - Makabi Tel Aviv.

Prvi mečevi plej-ofa za LK biće odigrani 20. avgusta, a revanši nedelju dana kasnije.

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