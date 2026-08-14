BLOKADERSKI ARSENAL U AUTOMOBILIMA: Policija zaustavila maskirane ekstremiste nakon skupa u Valjevu
NA povratku sa “gostovanja” iz Valjeva, gde su prisustvovali blokaderskom skupu, na teritoriji opstine Valjeva, policija zaustavila blokadere sa fantomkama, noževima, teleskopskim palicama…
Koliko su opremljeni i napruzani, jasno je da su blokaderi slična stedstva imali i pre godinu dana kada je napadnuta policija u Valjevu.
1. Đ. T. (2007) iz Šapca nosio teleskopsku palicu.
2. V. N. (1975) koji je predvodio grupu iz Šapca i Novog Sada i kod njih pronađeni nož, teleskopska palica, ručne radio stanice,uniforma, zaštitna maska).
3. D. O. (2008) iz Šapca, kod njega je pronađena teleskopska palica.
4. J. D. (1977) iz Šapca zaustavljen i kod njega pronađen elektro-šoker, suzavac, maska, a u vozilu u kojem se nalazio i kojim je upravljao G. A. 1981. iz Drenovca, takođe su pronađene dve fantomke.
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