BLOKADERSKI ARSENAL U AUTOMOBILIMA: Policija zaustavila maskirane ekstremiste nakon skupa u Valjevu

NA povratku sa “gostovanja” iz Valjeva, gde su prisustvovali blokaderskom skupu, na teritoriji opstine Valjeva, policija zaustavila blokadere sa fantomkama, noževima, teleskopskim palicama…

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Koliko su opremljeni i napruzani, jasno je da su blokaderi slična stedstva imali i pre godinu dana kada je napadnuta policija u Valjevu.

1. Đ. T. (2007) iz Šapca nosio teleskopsku palicu.

2. V. N. (1975) koji je predvodio grupu iz Šapca i Novog Sada i kod njih pronađeni nož, teleskopska palica, ručne radio stanice,uniforma, zaštitna maska).

3. D. O. (2008) iz Šapca, kod njega je pronađena teleskopska palica.

4. J. D. (1977) iz Šapca zaustavljen i kod njega pronađen elektro-šoker, suzavac, maska, a u vozilu u kojem se nalazio i kojim je upravljao G. A. 1981. iz Drenovca, takođe su pronađene dve fantomke.