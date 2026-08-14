ARNAUTOVIĆ O RSK I SVO U UKRAJINI: Mi želimo da vratimo samo ono što je naše

DA je optužnica protiv 20 Srba zbog navodnih ratnih zločina u Đakovici tokom 1998. i 1999. godine, koju su donele nelegalne i nelegitimne prištinske institucije, je više nego sramna. Do ovih zaključaka dolazimo ne samo kroz razgovor sa pojedincima koji su upoznati prilikama i dešavanjima na Kosovu i Metohiji, već i kroz razgovore sa onima koji poznaju optužene koji su apsolutno nevini i na pravdi Boga trgetirani od onih koji sprovode teror nad našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.