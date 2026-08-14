Politika

ARNAUTOVIĆ O RSK I SVO U UKRAJINI: Mi želimo da vratimo samo ono što je naše

Novosti online

14. 08. 2026. u 21:09

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FAŠIZAM i nacizam cvetaju u Hrvatskoj, u Evropskoj uniji, kaže generalni sekretar Srpske radikalne stranke Andrijana Arnautović.

АРНАУТОВИЋ О РСК И СВО У УКРАЈИНИ: Ми желимо да вратимо само оно што је наше

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Radujemo se okončanju Specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini i tražićemo zvaničnu podršku Ruske Federacije da se obračunamo sa nacizmom i fašizmom u Hrvatskoj i danas okupiranoj Republici Srpskoj Krajini. Mi želimo da vratimo samo ono što je naše. Od toga nikada nećemo odustati - kazala je Arnautović za Informer TV.

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