VELIKI USPEH NIKOLE AĆINA: Postavio impresivan rekord

Postao prvi plivač u Srbiji koji je 50 metara leđno isplivao za manje od 24 sekunde.

Reprezentativac Srbije i plivač Proletera Nikola Aćin, na Prvenstvu Evrope u 25-metarakim bazenima u poljskom gradu Lubin, nastupio je u četiri discipline, plivao je na 50 i 100 metara leđno i 50 i 100 metara slobodnim stilom.

U trci na 50 leđno pomerio je svoj apsolutni rekord pola sekunde i postao prvi čovek u istoriji srpskog plivanja koji je ovu dužinu isplivao ispod 24 sekunde, a njegovo vreme i novi rekord bio je 23,78sec.