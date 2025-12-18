Ostali sportovi

VELIKI USPEH NIKOLE AĆINA: Postavio impresivan rekord

Bogoljub Grujić

18. 12. 2025. u 21:40

Postao prvi plivač u Srbiji koji je 50 metara leđno isplivao za manje od 24 sekunde

ВЕЛИКИ УСПЕХ НИКОЛЕ АЋИНА: Поставио импресиван рекорд

Plivački savez Srbije

Postao prvi plivač u Srbiji koji je 50 metara leđno isplivao za manje od 24 sekunde.
 
Reprezentativac Srbije i plivač Proletera  Nikola Aćin, na Prvenstvu Evrope u 25-metarakim bazenima u poljskom gradu Lubin,  nastupio je u četiri discipline, plivao je na 50 i 100 metara leđno i 50 i 100 metara slobodnim stilom.
 
U trci na 50 leđno pomerio je svoj apsolutni rekord pola sekunde i postao prvi čovek u istoriji srpskog plivanja koji je ovu dužinu isplivao ispod 24 sekunde, a njegovo vreme i novi rekord bio je 23,78sec.
 

