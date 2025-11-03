LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
19.15 Al Garafa - Al Hilal 2 (1,28)
22.15 Bolivar - Univerzitario de Vinto 1 (1,18)
Ukupna kvota: 2,24
Al Hilal igra odlično u Ligi šampiona, upisao je tri pobede na isto toliko utakmica i očekujemo da nastavi u tom ritmu.
Sanderlend je jedna od najboljih domaćinskih ekipa u Premijer ligi, atmosfera je neverovatna na "Stadionu svetlosti", navijači daju ogroman vetar u leđa igračima i to se vidi po činjenici da "crne mačke" na četiri utakmice kod kuće osvojile deset bodova.
Bolivar je treći na tabeli, u dobroj je formi i verujemo da će uhvatiti priključak za vodećima protiv Bolivara.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
