LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Ponedeljak 19.15 Al Garafa - Al Hilal 2 (1,28)



22.15 Bolivar - Univerzitario de Vinto 1 (1,18) 21.00 Sanderlend - Everton 1X (1,48)22.15 Bolivar - Univerzitario de Vinto 1 (1,18) Ukupna kvota: 2,24

Al Hilal igra odlično u Ligi šampiona, upisao je tri pobede na isto toliko utakmica i očekujemo da nastavi u tom ritmu.

Sanderlend je jedna od najboljih domaćinskih ekipa u Premijer ligi, atmosfera je neverovatna na "Stadionu svetlosti", navijači daju ogroman vetar u leđa igračima i to se vidi po činjenici da "crne mačke" na četiri utakmice kod kuće osvojile deset bodova.

Bolivar je treći na tabeli, u dobroj je formi i verujemo da će uhvatiti priključak za vodećima protiv Bolivara.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć