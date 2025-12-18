KAD MICIĆU NE IDE, HAPOEL GUBI: Panatinaikos savladao lidera na tabeli Evrolige

Košarkaši Panaitinaikosa pobedili su večeras na svom terenu Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 93:82 u meču 17. kola Evrolige.

FOTO: EPA

Najefikasniji u ekipi Panatinaikosa bio je Kendrik Nan sa 19 poena, a Džedi Osman je postigao 17.

U redovima Hapoela istakao se Tajler Enis sa 16 poena, dok je Antonio Blejkni ubacio 15.

Srpski košarkaš Vasilije Micić zabeležio je četiri poena, četiri asistencije i dva skoka za 20 minuta u igri.

Hapoel je vodeći na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i pet poraza, dok je Panatinaikos na četvrtom mestu sa učinkom 11-6.

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su u gostima Olimpiju iz Milana rezultatom 87:72.

Tejlen Horton-Taker je sa 25 poena bio najefikasniji u ekipi Fenerbahčea, dok je Armoni Bruks postigao 18 poena za Olimpiju.

Srpski košarkaš Marko Gudurić upisao je 13 poena, četiri asistencije i tri skoka za Olimpiju.

Košarkaši Real Madrida savladali su na svom terenu Pariz sa 95:90.

Teo Maledon je sa 21 poenom bio najefikasniji u timu iz Madrida, a Džered Roden je ubacio 19 poena za Pariz.

Francuska ekipa će u sledećem kolu Evrolige dočekati Crvenu zvezdu.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA