Fudbal

KAD MICIĆU NE IDE, HAPOEL GUBI: Panatinaikos savladao lidera na tabeli Evrolige

Танјуг

18. 12. 2025. u 22:48

Košarkaši Panaitinaikosa pobedili su večeras na svom terenu Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 93:82 u meču 17. kola Evrolige.

КАД МИЦИЋУ НЕ ИДЕ, ХАПОЕЛ ГУБИ: Панатинаикос савладао лидера на табели Евролиге

FOTO: EPA

Najefikasniji u ekipi Panatinaikosa bio je Kendrik Nan sa 19 poena, a Džedi Osman je postigao 17.

U redovima Hapoela istakao se Tajler Enis sa 16 poena, dok je Antonio Blejkni ubacio 15.

Srpski košarkaš Vasilije Micić zabeležio je četiri poena, četiri asistencije i dva skoka za 20 minuta u igri.

Hapoel je vodeći na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i pet poraza, dok je Panatinaikos na četvrtom mestu sa učinkom 11-6.

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su u gostima Olimpiju iz Milana rezultatom 87:72.

Tejlen Horton-Taker je sa 25 poena bio najefikasniji u ekipi Fenerbahčea, dok je Armoni Bruks postigao 18 poena za Olimpiju.

Srpski košarkaš Marko Gudurić upisao je 13 poena, četiri asistencije i tri skoka za Olimpiju.

Košarkaši Real Madrida savladali su na svom terenu Pariz sa 95:90.

Teo Maledon je sa 21 poenom bio najefikasniji u timu iz Madrida, a Džered Roden je ubacio 19 poena za Pariz.

Francuska ekipa će u sledećem kolu Evrolige dočekati Crvenu zvezdu.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika

SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika