DECA VOJVODINE, GOLGETERSKI ŠAMPIONI SRBIJE : Omladinska akademija „Ilija Pantelić“ rasadnik talenata koji blistaju u drugim klubovima

OMLADINSKA škola našeg najstarijeg superligaša, jedna od najplodnijih i najorganizovanijih u čitavom regionu, nazvana po legendarnom golmanu i nekadašnjem njenom direktoru, Iliji Panteliću, s pravom nosi epitet fudbalske akademije. Jer, ne samo da već decenijama, kao jedna od osnova funkcionisanja i razvoja kluba sa „Karađorđa“ stvara vrhunske igrače, nego jednako tako prati i postavlja nove, savremene evropske trendove u svom bitisanju.

Arhiva kluba

Najnovija potvrda sportskog stvaralaštva na fudbalskom centru „Vujadn Boškov“, ogleda se i u listi strelaca tekuće polusezone na čijem su vrhu igrači ponikli upravo u bazi Vojvodine. Na čelu je sa 15 pogodaka Aleksandar Katai, uzdanica Crvene zvezde, inače najbolji strelac u istoriji Superlige Srbije, drugoplasirani je Jovan Milošević, napadač Partizana sa 12, treći je Mirko Ivanić, kapiten kluba sa stadiona „Rajko Mitić“ sa 11, četvrti je Slobodan Tedić, najistureniji igrač Čukaričkog sa 10 pogodaka…

- Tu je, u vrhu i Vukašin Bogdanović, igrač Radnika u Surdulici, kojeg je povreda zaustavila na sedam golova. Oni su svi stasali ovde kod nas, ili bili blagovremeno priključeni našem omladinskom pogonu. Zanimljivo je, što su istraživanja pokazala, da u Srbiji Crvena zvezda i Partizan prednjače po broju igrača koji igraju u evropskim klubovima a Vojvodina je ispred njih, kada je reč po minutaži. Jer, igrači iz Vojvodine su standardniji u svojim novim klubovima u inostranstvu- kaže Duško Grujić, već čitavu deceniju direktor omladinske škole Vojvodine.

Nekadašnja uzdanica odbrane Novosađana se još 2008. godine, po završetku uspešne igračke karijere, posvetio radu sa mladim igračima, najpre kao trener, zatim sekretar i zamenik direktora, a od 2016. godine je na čelu pogona omladinaca.

- Ima veliki broj sjajnih igrača koje sam trenirao, a pomenuo bih, recimo mlade reprezentativce, Aleksandra Mesarovića, Petra Mićina, Marka Ilića… danas standardne igrače u klubovima- priča Grujić.-

Arhiva kluba Duško Grujić

U formiranju generacije u pred pionirskom uzrastu, ne radimo do selekciju sa velikim brojem dečaka. Naprotiv. Smisao je da kroz kontinuitet rada, tokom šest- sedam godina, stvaramo kvalitet igrača za budućnost. Dakle, 80 odsto dečaka od starta je osnova generacije koja se razvije sve do prelaska u prvi tim, odnosno profesionalni pogon. Dakle u tim godina, u kadetskom uzrastu, od 14- 15 gdoina, kada se formira ta ekipa, veoma retko dovodimo nove pridošlice.

Za razliku od raijih godina, kada je na fudbalskom centru „Vujadin Boškov“ sve vrvelo od mlađih kategorija, aktuelni trend je da se ogromna brojka smanjuje.

- Idemo na to da u svakoj od 10 generacija koje imamo, trenira po 24- 25 igrača. Trenutno su najmlađi igrači iz 2017. godišta a najstariji 2007. godišta, tako da idemo na cifru od 250 do 270 igrača u omladinskom pogonu. Sa njima radi 34 trenera, školovana i licencirana. Imamo posebnu organizacionu šemu, omladinska škola je podeljena po sektorima, tako da su tu treneri po generacijama, treneri za individualni rad, kondicioni razvoj, analitički centar i medicinski blok.

Za trenažne procese zadužen je glavni trener, Aleksandar Radunović i uz njega glavni kondicioni trener, Marko Kulidža. Tu je i nekadašnji kapiten Vojvodine, Nino Pekarić, na mestu zamenika diektora škole. Kondiciju sa igračima rade sedmorica trenera a u sektoru za individualni rad su trojica trenera, koliko i u sektoru za analitiku, koji se bave analizom treninga razvoja igre… u medicinskom bloku su lekar i četvorica fizioterapeuta.

Arhiva kluba Gojko Kačar i Duško Grujić

- Kao značajan segment u radu škole, smatramo pripadnost dece klubu, identitet njih i kluba. Takođe, nogo se vodi računa i o vaspitanju, s obzirom na to da su škole sve više obrazovne ustanove. Tako je jedna od naših uloga, kao klubova, i da vaspitavaju decu, od onog osnovno, dobar dan i zdravo pa nadalje. Takođe, suvišno je govoriti koliko su jaki spoljni faktori, pa je naš cilj i sportsko i životno vaspitanje, uz sve to što ide sa fer plejom, odnosom prema saigračima, igračima rivala. U nekim situacijama mi to je jedan od opredeljujućih faktora na osnovu kojih selektujemo i formiramo određenu generaciju.

S obzirom na to da se, kako Grujić ističe, „10“ sve više gubi u savremenom fudbalu, u omladinskoj školi „Ilija Pantelić“ se upravo neguju izražajni igrači.

- Mnogo pažnje posvećujemo igračima sa maštom, dečacima koji imaju vic u nogama, igračima plemenitog kova, baš kao što su aktuelni Katai, Ivanić, Kolarević… dolaze nove generacije „9“ i „10“ i uveren sam da će sve to biti mnogo lepo. Fudbal ide u pravcu trke, borbe, a mi želimo još malo šarma. Jer, fudbal je ipak igra i smatram da bi tako i trebalo gledati.

U fudbalskom centru „Vujadin Boškov“ je trenutno 29 mladih fudbalera, polaznika omladinske škole „Ilija Pantelić“, na smeštaju.

- Oni ovde žive, borave, hrane se... a u grad, jedino idu u školu i imaju malo slobodnog vremena. Radni dan je veoma bogat aktivnostima. Zajednički sastanak imamo jednom nedeljno, glavni treneri svakodnevno, plairamo mikro cikluse, analiziramo treninge, utakmice… Treninzi po smenama generacija, počinju u osam časova i traju do 12. 30, u zavisnosti od obaveza dečaka u školi. Popodnevni treninzi su od 15 pa do 21, 21.30 časova. Dakle, trenira se „non-stop“, kolektivno, timski, individualno... mladi igrači, posebno oni smešteni ovde, žive i sa prvim timom. Sve je u skladu sa sloganom našeg kluba, „Mi smo jedno, to je naša snaga“, porodica koja živi zajednički život- zaključio je Grujić.

Najlepši period škole

OMLADINSKA škola Vojvodine je, kako kaže direktor Duško Grujić, imala i svoje tešte trenutke.

- Ovde sam od 2008. godine i mogu da kažem da aktuelna klupska uprava sa Dragoljubom Zbiljićem na čelu ogromnu pažnju posvećuje radu sa mlađim kategorijama. Uslovi, nikad nisu bili bolji i evidentno je da idemo sve bolje i bolje. Imamo, pored svh neophpdnih uslova i savremene merne instrumente, recimo i da su naša trojica trenera bili u Španiji, na seminarima i stručnom usavršavanju. Zaista, mnogo se ulaže i ovo je, sigurno, od kad ja znam, najlepši period po uslovima za rad u omladinskoj školi „Ilija Pantelić“- kaže Grujić.

Arhiva kluba Dragoljub Zbiljić, predsednik FK Vojvodina

Nova ulaganja

DRAGOLjUB Zbiljić, predsednik kluba ističe da kompletan omladinski pogon očekuju još bolji dani.

- Ponosni smo činjenicom da su naši kadeti jesenji prvaci Srbije u svojoj generaciji i od njih mnogo očekujemo u budućnosti. Ponosni smo na njihovu igru i pobedu nad vršnjacima Partizana 6:0 na stadionu „Karađorđe“ uz TV prenos, jer smo verovali da će poslati dobru sliku fudbala celoj Srbiji. Pohvalio bih takođe Gojka Kačara, našeg nekadašnjeg igrača, sada trenera, za sve što radi sa omladincima. Inače, znamo šta nam nedostaje da budemo bolji i konkurentniji. Radimo po tom pitanju, pre svega na infrastrukturnim ulaganjima, koja bi trebalo da budu gotova do juna naredne godine i da nastavimo sa još boljom produkcijom igrača u omladinskom pogonu- kaže Zbiljić.

Izdanci omladinske škole

Omladinsku školu Vojvodine pohađali su brojni igrači koji su ostvarili uspešne karijere u najjačim evropskim ligama i klubovima, kao što su Miloš Krasić, Milan Stepanov, Željko Brkić, Gojko Kačar, Dušan Tadić, Slobodan Medojević, Aleksandar Katai, braća Vanja i Sergej Milinković- Savić, Srđan Babić, Nemanja Radoja, Marko Poletanović, Nebojša Kosović, Mijat Gaćinović, Mirko Ivanić...

Organizatori međunarodnih turnira

Omladinska škola “Ilija Pantelić” tradicionalno organizuje priznate međunarodne turnire, a najčuveniji su memorijal “Stevan Nešticki”, koji se održava već 43 godine zaredom, i „Kup Vujadina Boškova“, koji je do sada imao devet izdanja, na kojima je učestvovalo više stotine ekipa sa svih kontinenata.