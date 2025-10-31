Tip fudbal

CRVENI FIKSEVI: Rapid „B“ bez trojice

Žarko Urošević

31. 10. 2025. u 08:10

* Arema pada na terenu Padanga

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Рапид „Б“ без тројице

FOTO: Nebojša Paraušić

KLUBOVI SA BAR TRI ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Rapid B (Austrija 2) 3 Štripfing - Rapid B 1  (kvota, 1.85)

Kauno Žalgiris (Litvanija) 2 Kuno Žalgiris – Panevezis 2 -

Lusitanija (Portugalija 2) 2 Lusitanija – Vizela 2   (2.70)

Tisakečke (Mađarska 2) 2 Tisakečke – Kečkemet 2  (2.00)

Persebaja (Indonezija) 2 Persebaja – Persis 2   (4.40)

Arema (Indonezija) 2 Padang – Arema 1   (2.80)

Belšina (Belorusija 2) 2 Belšina – BATE B 2 - 

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU