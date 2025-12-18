Fudbal

"ZVEZDA JE ZVEZDA, IMAĆE 10 BODOVA VIŠE OD PARTIZANA!" Nenad Lalatović ne veruje u jesenje šampione Superlige Srbije

Filip Milošević

18. 12. 2025. u 17:25

Mladost iz Lučana gostuje u subotu Crvenoj zvezdi od 15.30 časova, a trener gostiju Nenad Lalatović smatra da će Zvezda ipak na kraju osvojiti titulu u Superligi Srbije.

ЗВЕЗДА ЈЕ ЗВЕЗДА, ИМАЋЕ 10 БОДОВА ВИШЕ ОД ПАРТИЗАНА! Ненад Лалатовић не верује у јесење шампионе Суперлиге Србије

N.Mihajlović

- Ova četiri boda minusa u odnosu na Partizan nisu problem. Samo kada se budu fokusirali na prvenstvo. Zvezda je Zvezda! Verujem da će na kraju prvenstva imati deset, a možda i više bodova u odnosu na drugoplasiranog. Biće Zvezda šampion i ove sezone. Zašto? Rekao sam već. Zvezda ima najbolji tim u ligi - poručio je Lalatović u opširnom intervjuu za "Kurir" pred gostovanje u Beogradu.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u Amidžiju, a otac pružio punu podršku!

OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u "Amidžiju", a otac pružio punu podršku!