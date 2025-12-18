"ZVEZDA JE ZVEZDA, IMAĆE 10 BODOVA VIŠE OD PARTIZANA!" Nenad Lalatović ne veruje u jesenje šampione Superlige Srbije
Mladost iz Lučana gostuje u subotu Crvenoj zvezdi od 15.30 časova, a trener gostiju Nenad Lalatović smatra da će Zvezda ipak na kraju osvojiti titulu u Superligi Srbije.
- Ova četiri boda minusa u odnosu na Partizan nisu problem. Samo kada se budu fokusirali na prvenstvo. Zvezda je Zvezda! Verujem da će na kraju prvenstva imati deset, a možda i više bodova u odnosu na drugoplasiranog. Biće Zvezda šampion i ove sezone. Zašto? Rekao sam već. Zvezda ima najbolji tim u ligi - poručio je Lalatović u opširnom intervjuu za "Kurir" pred gostovanje u Beogradu.
