"ILI NOVAC DANAS ILI KRV SUTRA" Tusk: Imamo jednostavan izbor, i ne govorim samo o Ukrajini, govorim o Evropi

LIDERI Evropske unije danas raspravljaju o načinima finansiranja Ukrajine za period 2026-2027. godine, a poljski premijer Donald Tusk upozorio je da se Evropa suočava sa izborom između "novca danas ili krvi sutra".

- Sada imamo jednostavan izbor - ili novac danas ili krv sutra. I ne govorim samo o Ukrajini, govorim o Evropi. Ovo je odluka koju moramo sami da donesemo - rekao je Tusk novinarima, pozivajući evropske lidere da preuzmu odgovornost, preneo je Rojters.

Na ovogodišnjem samitu EU Evropa će pronaći zajednički stav o tome kako da finansira ratne napore Ukrajine, izjavio je danas francuski predsednik Emanuel Makron.

- Evropska komisija je iznela nekoliko opcija i pokrenute su važne diskusije o tome kako iskoristiti rusku imovinu. Mislim da moramo sve da okupimo i zauzmemo zajednički stav - rekao je Makron u razgovoru sa novinarima pre samita, prenosi Rojters.

Švedski premijer Ulf Kristerson rekao je uoči početka samita lidera EU u Briselu da još uvek nema naznaka o dogovoru među državama članicama EU o korišćenju zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine.

Holandski premijer Dik Shof je rekao da očekuje da će razgovori o finansiranju Ukrajine dovesti do sporazuma, uz podršku Belgije.

On je poručio da razume zahtev belgijskog premijera Barta de Vevera da se rizici povezani sa korišćenjem ruske imovine podele među članicama EU.

Međutim, mađarski premijer Viktor Orban rekao je novinarima po dolasku na samit EU, da finansiranje Ukrajine iz zajedničkog kredita EU nije prihvatljivo za Mađarsku, preneo je ranije Rojters.

EU namerava da iskoristi 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine kao osnovu za zajam Ukrajini jer će bez finansijske pomoći Ukrajina ostati bez novca u drugom kvartalu sledeće godine i najverovatnije izgubiti rat od Rusije, što u EU izaziva strah od moguće ruske agresije protiv EU, navodi agencija.

(Tanjug)

