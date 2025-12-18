VEŠTAČENJE DOKAZALO: Montiran objavljeni audio snimak razgovora Lučića i Milera

STALNI sudski veštak utvrdio je da nije autentičan - originalan audio snimak razgovora između generalnog direktora United Group-e Stana Milera i direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića koji je letos emitovan na pojedinim medijima i internet platformama, već da je montiran.

Foto: Printscreen

To je za Tanjug potvrđeno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu čije Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije postupa po krivičnoj prijavi direktora Telekoma Srbija protiv NN lica i krivičnog prijavi United Group-e protiv NN u vezi sa eventualnim zloupotrebama ovog audio snimka. U okviru predistražnog postupka, tužilaštvo je, kako nam je rečeno, pored ostalog, naložilo da se na okolnost autentičnosti obavi veštačenje audio snimka telefonskog razgovora koji je objavljen u pojedinim medijima, a koji su vodili Miler i Lučić.

Stalni sudski veštak za elektrotehniku, audio i video tehniku, kvalitet video i tonskog zapisa utvrdio je da audio snimak razgovora na engleskom jeziku između Milera i Lučića koji je letos emitovan na pojedinim medijima i internet platformama nije autentičan, odnosno originalan.

-Na osnovu prezentovanog materijala i nalaza, utvrđeno je da je predmetni audio zapis "Zapisi" nastao spajanjem, sečenjem, premeštanjem i brisanjem, što znači da sadržaj ne može da predstavlja veran/istinit zapis događaja - zaključeno je u mišljenju veštaka.

Ovaj zaključak izveden je, jer se, kako se navodi u mišljenju, na osnovu prezentovanog materijala i nalaza ne može utvrditi identitet i integritet predmetnog audio zapisa "ZAPISI", a ni sadržaj događaja, pa samim tim se ne može izvršiti ni pozitivna autentifikacija audio zapisa "ZAPISI", što nedvosmisleno ukazuje na to da ovaj audio zapis nije veran prikaz/snimak/zapis događaja odnosno ne predstavlja orginal. Audio zapis "ZAPISI" predstavlja sadržaj multimedijalnog zapisa "N1-Original.mp4" kao i multimedijalnih zapisa sa internet adresa na Youtube kanalima.

Podsetimo, pojedini mediji pokušali su letos da zloupotrebe ovaj montirani snimak, objavivši ga u javnosti sa tvrdnjama da u razgovoru Lučić navodno kaže Mileru da je predsednik Srbije tražio da se smeni jedna od ključnih osoba kompanije United Media Aleksandra Subotić – pod čijom upravom rade mediji N1, Nova S, Danas, Radar, dok je Miler navodno Lučiću objasnio da pre smene Subotić mora prvo da oslabi kompaniju koju vodi. Međutim veštačenje koje smo upravo prezentovali opovrgava ove tvrdnje i dokazuje da se veliki broj tajkunskih medija ne libi zloupotreba i nameštanja afera sve u cilju klevetanja čelnika države, sve u cilju zaustavljanja napretka Republike Srbije.