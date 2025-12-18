Košarka

"SREĆAN ČIMA SVIMA KOJI SLAVE": Moneke imao VAŽNU poruku za zvezdaše pred Svetog Nikolu (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 12. 2025. u 17:35

U petak 19. decembra, na Svetog Nikolu Crvena zvezda dočekuje Virtus iz Bolonje, a crveno-beli očekuju veliku podršku sa tribina.

СРЕЋАН ЧИМА СВИМА КОЈИ СЛАВЕ: Монеке имао ВАЖНУ поруку за звездаше пред Светог Николу (ВИДЕО)

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Na teren će se vratiti Čima Moneke, na opšte oduševljenje navijača, a visoki košarkaš imao je poruku za zvezdaše. 

- Ćao ljudi, uzbuđen sam što se vraćam na teren, počeo je Moneke. 

Navijači su oduševljeno reagovali na povratak Monekea, a jedan od komentara glasi "Srećan Čima svima koji slave". 

Potom je govorio o utakmici koja se pada na Svetog Nikolu. 

- Znam da je sutra slava, i da je mnogo ljudi obeležava, ali se nadam da ćete doći u velikom broju da nas podržite. Jedva čekam da vas vidim u Areni. Hajde Zvezdo, rekao je Moneke. 

Zvezda je posle poraza od Hapoela pala na sedmu poziciju na tabeli Evrolige sa učinkom 9-7. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

 

 

 

