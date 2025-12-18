"SREĆAN ČIMA SVIMA KOJI SLAVE": Moneke imao VAŽNU poruku za zvezdaše pred Svetog Nikolu (VIDEO)

U petak 19. decembra, na Svetog Nikolu Crvena zvezda dočekuje Virtus iz Bolonje, a crveno-beli očekuju veliku podršku sa tribina.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Na teren će se vratiti Čima Moneke, na opšte oduševljenje navijača, a visoki košarkaš imao je poruku za zvezdaše.

- Ćao ljudi, uzbuđen sam što se vraćam na teren, počeo je Moneke.

Navijači su oduševljeno reagovali na povratak Monekea, a jedan od komentara glasi "Srećan Čima svima koji slave".

Potom je govorio o utakmici koja se pada na Svetog Nikolu.

- Znam da je sutra slava, i da je mnogo ljudi obeležava, ali se nadam da ćete doći u velikom broju da nas podržite. Jedva čekam da vas vidim u Areni. Hajde Zvezdo, rekao je Moneke.

Zvezda je posle poraza od Hapoela pala na sedmu poziciju na tabeli Evrolige sa učinkom 9-7.

